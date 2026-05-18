鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-18 17:20

輝達 vs. Cerebras：投資人該選哪一檔AI概念股？(圖：Shutterstock)

根據《The Motley Fool》報導，新創 AI 晶片公司 Cerebras 於 14 日正式掛牌交易，其股價在今年最大規模的首次公開發行（IPO）中飆升 68%。該公司募資超過 55 億美元，當日收盤時市值接近 670 億美元。

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基於在 AI 晶片市場的壓倒性優勢，輝達過去五年股價累計漲幅高達 1,500%。

在最近一個完整會計年度中，輝達的營收攀升至 2,150 億美元，而三年前僅為 270 億美元。同時，公司也維持極高的獲利能力，毛利率超過 70%。

輝達製造的圖形處理器（GPU）多年來一再被證明是效能最強的產品。因此，各大科技巨頭為了打造最強的 AI 工具，都大量採用輝達的系統。

面對競爭對手的追趕，輝達也祭出每年更新晶片與系統的策略，持續拉大技術差距，並跨產業廣泛佈局合作夥伴關係，例如與芬蘭電信設備商諾基亞 (NOK-US) 攜手，將 AI 技術導入 6G 與未來電信系統的開發。

與此同時，Cerebras 提供的 AI 晶片規模則遠大於輝達的產品。

公司聲稱，這種設計帶來了顯著的速度優勢。在推論，即模型進行「思考」與生成答案的過程中，Cerebras 的晶片據稱能比「主流 GPU 解決方案」快多達 15 倍。

營收方面，該公司從 2022 年的 2,400 萬美元，成長至去年的逾 5 億美元。今年 1 月更宣布與 AI 新創 OpenAI 簽訂高達 200 億美元的多年期運算服務合約，成長動能備受期待。

報導指出，對 Cerebras 及其投資人來說，成長或許才剛剛開始。

分析觀點：輝達仍是較穩健的選擇

儘管 Cerebras 前景看俏，但分析人士建議投資人不妨等待股價回檔後再考慮進場，而目前輝達可能仍是更好的選擇。

報導分析警告， Cerebras 仍處於 AI 發展的早期階段，無論在獲利能力還是市場領導地位上，都還比不上輝達這樣的巨頭；因此在建立穩定營運獲利與擴大 AI 影響力的過程中，該股仍然具有較高風險。

與此同時，儘管輝達的股價過去已經大幅上漲，但其長期前景與目前估值仍顯示它還有成長空間。

目前輝達的預估本益比約為 28 倍，較幾個月前超過 40 倍已有明顯下降，對成長型投資人而言，可能仍是一個不想錯過的進場機會。