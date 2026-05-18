鉅亨網編輯林羿君 2026-05-18 17:33

馬斯克表示，他已回到德州著手規劃 SpaceX 的首次公開募股（IPO）；在此同時，這家火箭與人工智慧公司正準備迎接史上最大規模的上市案。

他週一 (18 日) 在特拉維夫舉行的 Samson International Smart Mobility Summit 以視訊方式出席時表示：「我們必須儘快啟動 SpaceX 的 IPO 相關事宜」，並以此解釋未親自到場的原因。

‌



消息人士透露，馬斯克旗下的 SpaceX 最快可能在本週申請 IPO。該公司憑藉著數十億美元的政府合約與顯著的政治影響力，已成長為太空產業中最具影響力的企業之一。

根據彭博先前報導，這家火箭、衛星與人工智慧公司正尋求以超過 2 兆美元的估值，募集高達 750 億美元的資金。這將使其成為史上最大規模的 IPO。

馬斯克也是上週隨同川普出訪中國、參與和習近平會談的企業高層之一。

電動車方面，特斯拉 (TSLA-US) 已承諾今年將投入超過 250 億美元，用於協助發展汽車與機器人領域的「實體人工智慧」（physical AI）。

馬斯克週一表示，他預期無配備安全監視人員的無人駕駛車將在「今年底前於美國廣泛普及運作」。

他在上月財報電話會議中指出，特斯拉計畫在今年底前，於「約十多個州」推出無需人類監督的 Robotaxi 服務。公司並表示，這項仍在發展中的叫車業務，預計今年上半年擴展至鳳凰城、邁阿密、奧蘭多、坦帕與拉斯維加斯。

在同一場財報會議中，馬斯克提到，特斯拉具爭議的 FSD 輔助駕駛系統近期獲荷蘭批准，為公司在第二季稍晚取得「全歐盟批准」鋪路。

不過，FSD 軟體並未使車輛達到完全自動駕駛，仍需駕駛持續監控。荷蘭監管機構亦指出，在歐洲核准的系統版本，與美國使用的 FSD 版本並不相同。