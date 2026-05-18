鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-18 10:07

荷姆茲海峽通行受阻持續延燒，全球能源定價邏輯正面臨根本性重塑。然而，市場普遍押注的「六月重開」情境，可能嚴重低估了這場危機的複雜程度。

加拿大皇家銀行（RBC）全球大宗商品業務主管 Helima Croft 對海峽能在六月重開、或航運短期內恢復至衝突前水準，表示「極度懷疑」。

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她以「異想天開」形容當前市場的樂觀情緒，直指這種預期建立在一個極為脆弱的假設之上：只要經濟痛苦夠深，就會自動觸發某個政策槓桿，讓油輪重新穿行海峽。

針對高盛以「近期啟動、六月底完成重開」為基準情境、預測布蘭特原油年底回落至每桶 90 美元的看法，Croft 強烈反駁，認為市場嚴重低估了封鎖的持續性與衝擊深度。

Croft 警告，若每日約 1,250 萬桶的停產規模持續，月底累計損失將突破 10 億桶；若封鎖延續至六月，缺口將逼近 15 億桶。

隨著夏季需求高峰到來、庫存大幅消耗，她判斷油價「大概率將超越俄烏衝突高點，並向 2008 年歷史峰值逼近」，最終市場只能透過需求破壞來實現再平衡。

在此情境下，債券殖利率將率先顯著上行，股市面臨大幅下挫風險。

當前全球長端利率已呈突破態勢，通膨重燃壓力疊加槓桿快速膨脹，宏觀環境日趨緊繃。而股票市場如今已對債券訊號高度敏感，油價與利率雙雙飆升，極可能以一場不溫和的股市重挫收場。

軍事與外交選項均受制約

目前市場流行的「六月重開」敘事，主要押注兩條路徑：談判解決或美國單邊軍事介入。但 Croft 認為，兩種情境均不樂觀。

軍事層面，美國理論上可部署逾 10 萬地面部隊強行打通海峽，但白宮對大規模、長期化的中東戰爭毫無興趣，此舉亦與「美國優先」的競選承諾背道而馳。

Croft 研判，任何有限行動都無法達成強制重開海峽的目標，全面入侵則根本不在考量範圍之內。

外交層面，近期達成協議同樣困難重重。伊朗的鈾濃縮能力與庫存問題懸而未決，更關鍵的是，即便核問題談攏，伊朗也不會輕易放棄對海峽的控制權。

這條水道的戰略威懾價值，如今已不亞於核計畫本身，幾乎不可能主動讓步。

白宮一度寄望透過「雙重封鎖」製造足夠經濟壓力，迫使伊朗鬆動。早期甚至有預測稱，伊朗儲油槽將在 13 天內裝滿，當局將被迫盡快妥協。

然而實際情況是，伊朗在儲存能力上仍有數週乃至數月的緩衝空間，領導層也展現出相當強的韌性，內部尚未出現明顯裂痕。

Croft 因此判斷，這套施壓策略在六月之前很難真正改變伊朗的戰略計算。

即便重開，流量恢復亦曠日費時

分析指出，就算荷姆茲海峽最終以某種形式重開，只要伊朗仍保有營運控制權，實際通航量也將遠低於戰前水準。

Croft 表示，只要伊朗還受到制裁，西方企業將對伊朗徵收通行費心存顧慮，加上再度遭遇海上襲擊的風險，都將持續抑制航運商回歸的意願。

紅海局勢可作為對照參考：儘管美國與胡塞武裝已於一年前達成停火協議，紅海航運量至今仍較衝突前低約 56%，多家主要航運公司持續繞行曼德海峽。