鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-17 13:40

伊朗議會國家安全與外交政策委員會主席阿齊茲週六（16 日）透過社群媒體發文宣布，伊朗已建立一套完整的專業機制，用以管理荷姆茲海峽指定航道上的船舶通行，並表示相關細節即將對外公布。

阿齊茲表示，此一機制係在伊朗國家主權框架內、並基於保障國際貿易安全的需要所制定。

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他強調，「只有與伊朗合作的商業船隻及相關方才能從中受益，該機制下的專業服務將收取必要費用。」

他並明確指出，該航道將對美國「自由計畫」的推動方「保持關閉」。

此外，據伊朗媒體報導，歐洲方面已開始就海峽通航問題，與伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍展開接觸與協調。

此前，美軍於中東當地時間本月 4 日上午正式啟動「自由計畫」，旨在疏導荷姆茲海峽受困船隻。

然而，美國總統川普於美東時間 5 日傍晚隨即宣布暫停行動，官方理由之一為靜待美伊協議能否順利達成並簽署。

8 日，川普在白宮再度表示，美國可能恢復「自由計畫」行動。

以美據報密謀重啟對伊打擊

在外交與軍事情勢持續緊繃之際，《紐約時報》16 日報導指出，以色列與美國正進行自 4 月停火以來最大規模的一輪備戰，最快可能於下週重新對伊朗發動軍事打擊。

據悉，美方官員透露的行動方案之一，是派遣突擊隊深入地面，取出埋藏於廢墟之下的核材料。

美方官員坦承，此類複雜行動恐造成多人傷亡，因需部署數千名支援部隊於行動區域周邊建立安全封鎖線，且極可能與伊朗地面部隊發生直接交火。

另一方案則是對伊朗軍事目標及基礎設施展開規模更大、強度更高的轟炸行動。

報導指出，以色列此前已在美國配合下對伊朗展開軍事行動，行動目標包括削弱伊朗政權的軍事能力，並消除其核計畫與彈道導彈計畫所構成的威脅。