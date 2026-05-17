鉅亨網編輯林羿君 2026-05-18 07:58

白宮在一份說明總統川普為期兩天訪中行程的資料中表示，中國已同意至 2028 年為止，每年至少採購 170 億美元的美國農產品。

在此前一天，中國商務部也發布了該會議的會後聲明，提到美中雙方將採取一系列措施，包括相互調降部分產品的關稅。然而，中方並未透露具體細節，僅表示兩國團隊仍在協商中，而白宮的聲明中則對關稅隻字未提。

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川普在空軍一號上對媒體表示，他與中國國家主席習近平會面時未討論關稅議題。「我們沒有談關稅，他們確實支付了相當高的關稅，但我們沒有討論。」

白宮指出，中國每年採購 170 億美元農產品的承諾，將另計於去年秋季已達成的大豆採購協議之外。中國在去年川習會後已履行首批 1,200 萬公噸大豆採購承諾，當時美方亦表示，北京未來三年每年將採購 2,500 萬公噸。

不過，川普過去促使中國擴大採購美國商品的成效不彰，令人質疑這次的最新承諾能否順利落實。

在川普於 2020 年促成的協議中，中國承諾要在兩年內加碼採購 2,000 億美元的美國農產品、能源和工業製成品，但最終並未達標。儘管新冠疫情攪局是原因之一，但批評者指出，當初設定的目標本來就不切實際。

事實上，自從中方履行了去年美中貿易停火協議所約定的首波美國黃豆採購量後，近期已將採購重心轉向價格更便宜的巴西黃豆。

儘管這次最新承諾可望為農民帶來正面訊號，但規模可能仍不足以扭轉農業生產者面臨的嚴峻經濟環境。

美國農民近年持續承受農產品價格低迷與成本高漲的壓力，地緣政治緊張局勢亦加劇負擔，包括川普關稅措施，以及近期與伊朗衝突相關的化肥成本上升。

農業分析機構 No Bull Ag 的分析師蘇珊 · 斯特勞德（Susan Stroud）指出，若不計大豆，中國每年 170 億美元的農產品採購承諾，將使美國回到或接近第一階段貿易協議後的水準。

她指出，上週會議未能達成具體承諾，曾令交易員感到失望，而這份預估數字有望為市場注入強心針。市場正迫切尋找中國重返市場增購商品的任何訊號，無論是玉米、高粱、棉花、牛肉還是黃豆。

中國通常會進口價值數十億美元的農產品。根據美國農業部（USDA）的數據，2024 年美國對中農產品出口額達 240 億美元，其中包括 120 億黃豆、14 億棉花和 12 億高粱。然而，隨著貿易爭端加劇，2025 年美方對中整體的出貨量驟降至 83 億美元。

川普此次出訪北京，是近十年來首度有美國總統訪問中國，兩國元首在會中皆對美中關係表達了積極樂觀的態度。

在峰會結束後，中國透過更新 400 多家已逾期的牛肉生產設施登記名單，重新開放美國牛肉進入其市場。同時，中國也將與美國監管機構合作，重啟美國禽肉的進口。

中國商務部表示，相關成果顯示雙方「能透過對話與合作解決問題」，並指出相關條件已於習近平與川普會面前，在南韓舉行的貿易談判中討論。

此外，美方亦表示，中國將回應美國對稀土及其他關鍵礦物供應短缺與出口限制的關切。

白宮在文件中指出，雙方領袖同意伊朗不得擁有核武，呼籲重新開放荷姆茲海峽，並認為不應允許任何國家或組織對通行收費；雙方亦重申推動北韓無核化的共同目標。

川普在返美途中表示，他曾與中方討論解除對購買伊朗石油的中國企業制裁的可能性。