通膨不會演變為2022危機？專家：油價最糟時刻已過、消費疲弱抑制漲價潮
鉅亨網編譯莊閔棻
近期通膨數據升溫，令不少消費者與投資人擔憂 2022 年通膨危機恐將重演。然而，管理逾 1.1 兆美元資產的英國資產管理公司施羅德（Schroders）認為，局勢並不至於惡化至當年的嚴峻程度。
根據《Business Insider》報導，美國勞工統計局近日公布，4 月消費者物價指數（CPI）年增率達 3.8%，高油價的漣漪效應持續擴散至各類商品。雖遠低於 2022 年的 9.1% 高峰，卻較今年 2 月 2.4% 的近期低點出現明顯反彈。
施羅德投資全球股票部門主管 Simon Webber 接受媒體訪問時表示，通膨可能在 3% 至 4% 區間維持一段時間，但他提出兩大理由，說明這波由地緣政治衝突引發的油價走揚，並非新冠疫情後通膨爆發的翻版。
首先，Webber 認為此波油價急漲最猛烈的階段可能已過。國際原油價格已從戰時高點回落，除非伊朗情勢或荷姆茲海峽局勢再度急劇惡化，否則能源價格難以持續攀升。
此外，他還指出當前的經濟環境與 2022 年截然不同。當時，消費者手中握有大量刺激支票資金，職缺充足，薪資與就業成長也十分強勁。如今，職缺變得較為稀少，薪資與就業成長速度也已放緩。
密西根大學最新消費者信心調查顯示，民眾對經濟的悲觀程度創下 1978 年有調查以來最低紀錄，消費動能大幅減弱，企業要將成本轉嫁給消費者的空間因此受限。
Webber 表示：「消費者早已對生活負擔與價格上漲感到厭倦，並不想再接受新一輪的大幅漲價，相較於疫情後需求強勁、全民消費熱潮湧現的時期，企業這次要把成本轉嫁出去會困難得多。」
他將這波衝擊比擬為 2025 年 4 月的關稅風波。當時企業評估關稅政策是否長久，普遍暫緩漲價。他強調，此次油供中斷的時間愈短，消費者承受持續漲價壓力的可能性就愈低。
投資布局方面，施羅德正逐步降低銀行股持倉比重。Webber 解釋，成本上升與經濟波動可能使部分企業倒閉，進而引發貸款違約。
他說，若整體衝擊延續，銀行壞帳率將持續上升，即使不至於釀成金融危機，信貸損失的正常化也將對銀行獲利形成壓力。
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