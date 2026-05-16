鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-16 16:51

隨著伊朗停火協議進展，全球風險資產迎來廣泛反彈，然而，高盛在 5 月 15 日發布的全球市場展望報告中提出嚴正警告：這波漲勢潛藏「寬慰的代價」，市場對伊朗局勢重燃的下行風險定價明顯不足，能源短缺疊加經濟韌性所帶來的債券殖利率上行壓力，同樣不容輕忽。

伊朗、利率成市場最大風險！高盛：市場已透支2027年樂觀預期。(圖：Shutterstock)

高盛策略師 Dominic Wilson 與 Kamakshya Trivedi 在報告中指出，驅動本輪反彈的核心邏輯是「稀缺性」，晶片記憶體與能源供應鏈的短缺，正大規模引導資本流向。南韓及那斯達克等 AI 密集型市場率先突破戰前高點。

‌



就增長定價而言，高盛估計市場對美國經濟成長的隱含預期已達 2.5%，與該行對 2027 年的成長預測持平，甚至可能已出現超調。

報告指出，從股票與債券的連動變化來看，市場已「透支」短期內的經濟疲軟，直接跳望 2027 年的更佳展望，整體訊號顯示市場充分「向前看」的特徵明顯。

伊朗再升級：被低估的最大下行尾部風險

然而，高盛明確點出，當前市場已基於「深度尾部風險得以規避」的假設充分定價，但更不利結果的概率依然真實存在，且遭到市場系統性低估。

報告警告，市場存在一個循環困境：投資人目前傾向忽視臨時性干擾，但恰恰可能需要新一輪市場恐慌，才能推動各方達成協議、讓石油運輸重新恢復正常流動。

在沒有明確和平協議以及荷姆茲海峽可信重開的前提下，隨時間推進，能源產品短缺將愈發明顯，市場被迫重新面對這一風險的概率也將隨之攀升。

此外，儘管石油多頭具一定保護性作用，但在危機全面解除的情境下同樣面臨反向風險。

AI 資本支出破頂，估值懸空風險悄然積累

AI 主題以強勁姿態重返市場核心。高盛數據顯示，科技投資支出佔 GDP 比例已超越 1990 年代末的歷史峰值。

第一季財報季期間，超大規模雲端服務商 2026 年資本支出的市場一致預期，已從 6,730 億美元上修至 7,550 億美元；2027 年預期亦從 7,900 億美元跳升至 8,900 億美元。半導體及記憶體領域短缺尤為突出，相關企業獲利預測隨之大幅上修。

值得注意的是，報告同時點出兩類潛在認知謬誤：一是「聚合謬誤」，即市場假設個股贏家數量超出整體經濟實際可承載的上限；二是「外推謬誤」，即假設由投資熱潮本身支撐的獲利具有可持續性。

高盛警示，只要獲利與支出計畫持續超預期，AI 板塊仍有上行動能，但市場正在積累估值懸空，最終將不可避免地面臨消化壓力。

降息窗口加速收窄，長端殖利率下行受限

在利率前景上，高盛指出，荷姆茲海峽仍處封鎖、能源價格高企、增長維持韌性、通膨數據開始走高的當前格局下，前端利率存在重測乃至突破前高的可能性。

相較年初偏鴿的基準預測，高盛現預期全球多數已開發市場及新興市場的降息次數將減少，甚至完全取消。

該行認為，美國加息門檻依然極高，但持續的通膨壓力疊加勞動市場未出現明顯惡化，同樣使得寬鬆政策的落實更加困難。

高盛明確表示，2026 年的降息時間窗口正在快速收窄。

長端方面，英國與日本期限溢價的上行已將長期利率一併拖高。即便伊朗局勢獲得解決，國防、能源安全等財政支出及 AI 基礎設施的持續私人投資，仍將制約長端殖利率的下行空間。

波動率結構性抬升，指數層面反應尚不充分

高盛維持其 2026 年核心判斷：長期限股票隱含波動率將結構性上行。

去年 9 月以來，標普 500 長期限隱含波動率雖已明顯上漂，但個股平均隱含波動率以及韓國等集中型指數的波動率上升幅度更大、更為持久，與寬基指數層面形成明顯分化。

高盛認為，這一分化部分源於市場更聚焦 AI 主題內部贏家與輸家之間的「分配性波動」，而非總量價值層面的「宏觀性波動」，導致個股相關性降至歷史低位，限制了寬基指數波動率的上行幅度。