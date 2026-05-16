鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-16 13:00

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）週五（15 日）表示，德黑蘭對美國「毫無信任」，只有在華盛頓展現真誠談判意願的前提下，伊朗才有意與其展開對話。目前，結束戰爭的相關談判仍陷入停滯。

根據《路透》報導，阿拉格齊在新德里出席金磚國家外長會議期間向記者表示，除與德黑蘭「處於交戰狀態」的船隻外，其他船隻只要事先與伊朗海軍協調，均可通過荷姆茲海峽。

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他補充指出，這條對全球能源與大宗商品市場至關重要的航道，目前局勢「非常複雜」。

阿拉格齊在 X 平台上發文透露，他已向印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）表明，「伊朗將始終履行其作為荷姆茲海峽安全守護者的歷史使命。」

自今年二月美國與以色列對伊朗發動戰爭以來，伊朗已實際上封鎖了這條海峽。該航道正常情況下承擔全球約五分之一的海上石油與天然氣運輸量。

雖美國與伊朗於上月宣布停火，卻在達成持久和平協議的談判上舉步維艱。由於伊美雙方上週相互否決對方的最新提案，巴基斯坦居中斡旋的談判已告暫停。

阿拉格齊表示，美方發出的「矛盾訊息」令伊朗對美國真實意圖產生疑慮，並強調巴基斯坦的調解進程並未破裂，只是陷入「困境」。

他指出，在過去十三個月中，美國與以色列已兩度在談判進行途中發動空襲，迫使前兩輪會談無疾而終。

阿拉格齊強調，伊朗正努力維護當前的停火狀態，以爭取外交解決空間，但同時也做好了重返戰場的準備。

目前阻礙雙方談判推進的核心議題，包括伊朗的核武野心，以及其對荷姆茲海峽的管控權。

就在阿拉格齊發言的數小時前，美國總統川普表示對伊朗的耐心已近極限，並透露他已在與中國國家主席習近平的會談中達成共識，要求德黑蘭重新開放荷姆茲海峽。

被問及伊朗是否歡迎北京介入調解時，阿拉格齊表示，伊朗對任何有能力協助的國家所付出的努力均表示感謝。

他說：「我們與中國關係非常良好，是戰略夥伴，也深知中方懷有善意。因此，凡是有助於推動外交進程的行動，我們都樂見其成。」