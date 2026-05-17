鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-17 16:00

根據《路透》報導，雙方聯合聲明表示，艾司摩爾的核心技術將支援塔塔電子在古吉拉特邦多萊拉（Dholera）興建的 300 毫米晶圓廠，目標涵蓋車用電子、行動裝置及人工智慧等（AI）多元晶片應用，總投資額高達 110 億美元。

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印度外交部表示，簽約儀式在印度總理莫迪（Narendra Modi）與荷蘭總理葉騰（Rob Jetten）共同見證下完成。莫迪於 5 月 15 日至 17 日訪問荷蘭‌，是其九年來首次訪荷蘭。

此外，兩國領導人亦與荷蘭能源、港口及科技等領域龍頭企業執行長進行會談。莫迪呼籲荷蘭企業擴大投資半導體、再生能源、數位科技及醫療健康等領域，雙方並呼籲加速推動印度與歐盟自由貿易協定的落實。

艾司摩爾執行長 Christophe Fouquet 表示：「印度快速擴張的半導體產業蘊藏許多極具吸引力的機會，而我們也致力於在當地建立長期合作夥伴關係。」

塔塔電子執行長兼董事總經理 Randhir Thakur 表示：「艾司摩爾在整體微影解決方案方面的深厚專業知識將確保我們在多萊拉晶圓廠的及時投產，為全球客戶打造有韌性和可信賴的供應鏈，推動創新，並在本地培養人才。」

印度政府近年斥資數十億美元補貼，積極吸引半導體廠商在境內設廠，目前已有八項相關計畫正在推進，其中包括塔塔電子另一座投資額達 140 億美元、同樣位於古吉拉特邦的晶片製造基地。