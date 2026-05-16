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川習會成「僵局峰會」！《衛報》：未見實質成就 台灣、稀土、伊朗與貿易談判成果有限

鉅亨網編譯莊閔棻

美國總統川普旋風式訪問北京，完成近十年來首次美國總統訪中行程，雙方峰會在熱鬧氛圍中落幕，然而實際成果卻不甚明朗。

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川習會成「僵局峰會」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《衛報》報導，川普於週五（15 日）表示，他與中國領導人習近平「解決了許多連其他人都無法處理的問題」，但對於具體內容，他並未多作說明。


歐亞集團中國事務總監 Amanda Hsiao 對此直言：「我的判斷是，儘管峰會場面盛大、排場十足，但這場峰會終究不會有太大意義，兩國關係的核心並未改變。」

中方週五公布的習近平與川普最後一場雙邊會談摘要，並未透露太多具體成果。這場峰會也因此被外界形容為一場「僵局峰會」。

伊朗核問題：美中立場相近，承諾存疑

中東危機是此次峰會的重要議題之一。

川普表示，雙方對伊朗問題「看法相近」，均不希望伊朗擁有核武器，也希望荷姆茲海峽保持開放。

然而中方對於能提供哪些具體協助，態度依舊保守。中國外交部僅表示，「這場本不應發生的衝突，沒有繼續下去的理由」，並強調中方一直為停火和平而努力。

值得注意的是，川普透露正考慮解除對購買伊朗石油的中國企業所施加的制裁，預計數日內做出決定。

台灣問題：中國施壓，美國立場模糊

在台灣議題上，川普表示仍在考慮是否推進一項價值高達 140 億美元的對台軍售案，此為史上規模最大的對台軍售計畫。暫停這項軍售，正是北京的核心訴求之一。

外界原本普遍預期，美方在台灣問題上不太可能出現重大讓步。而川普政府的國務卿盧比歐（Marco Rubio）在北京也強調，美國對台政策並未改變。

Hsiao 警告，若無限期擱置這筆軍售，將與川普政府強化第一島鏈軍事嚇阻、防止台海衝突的既定政策方針相互矛盾。

川普則表示，他並未在台灣問題上向習近平作出任何承諾。而習近平則警告川普，台灣問題是美中關係中「最重要」的議題。

貿易：波音訂單入袋，全面協議仍遙遙無期

川普聲稱他與習近平達成「極為出色的貿易協議」，但細節同樣語焉不詳。市場普遍認為，雙方此次貿易談判的核心將圍繞牛肉（beef）、黃豆（beans）以及波音 (BA-US) 飛機。

在農產品方面，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，預期中國未來三年將購買「數百億美元」的美國農產品，但中方尚未正式確認。

在航空方面，中國宣布將購買 200 架波音客機，川普事後更稱數量可能增至 750 架。

然而，目前仍未出現任何有關美中恢復全面正常貿易關係的完整協議消息。雖然雙方對去年川普發動的關稅戰已暫時休兵，但這項停戰安排預計將於 11 月到期。

稀土出口：談判上的隱形戰場

稀土議題同樣未獲突破。中國去年限制稀土出口，重創全球供應鏈。

儘管美中兩國去年 10 月達成貿易休戰協議，中方曾同意恢復相關原料供應，但葛里爾仍批評中國核發出口許可的速度過於遲緩，美方官員有時必須親自介入協助受影響企業。

此外，中國官媒在此次峰會期間並未提及稀土議題，而川普此行似乎也未能就稀土供應問題，與北京達成明確協議。

人權議題：個案進展有限

人權方面，川普表示習近平正在認真考慮釋放遭中國拘留的牧師，但對於香港媒體大亨黎智英的案例，川普則坦言是「棘手難題」。

身為香港民主派代表人物之一的黎智英，去年被判處 20 年徒刑。他的家人近期也親自向川普尋求協助，希望能推動其獲釋。

黎智英的女兒 黎采週五接受《美聯社》訪問時表示：「我相信他（川普）與他的政府，將會是讓我父親重獲自由的人。」


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