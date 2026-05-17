鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-17 22:00

高盛全球股票客製化籃子業務主管 Louis Miller 在最新研報中指出，儘管人工智慧（AI）相關股票基本面依然穩健，但隨著市場進入「催化劑相對匱乏」階段，加上倉位日趨擁擠，投資人有必要在維持多頭曝險的同時，部署短期下行避險保護年初至今的帳面獲利。

高盛指出，當前市場正出現明顯的結構性分化：AI 相關類股基本面依然強勁，應持續維持多頭布局，同時透過短期避險策略防範回調風險；至於部分低品質股票，估值已明顯脫離基本面，可考慮逢高布局空頭部位。

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Miller 在報告中明確表示，高盛對 AI 主題的多頭立場未變，強調 AI 板塊的漲勢有紮實的盈利修正數據支撐。

高盛美國 AI 資料中心籃子（GSTMTDAT）年初至今已跑贏低收入可選消費籃子（GSXULOWD）近 100 個百分點，過去兩週超額收益更達約 20 個百分點，頂級長期成長主題年內報酬翻倍。

然而，他同時提醒，AI 相關交易歷史上曾多次出現階段性回撤，當前市場已進入催化劑匱乏的時間窗口，為佈局短期保護措施提供了合理依據。

在避險策略方面，高盛認為，目前以小幅成本提前防範 AI 概念股回調，仍具相當吸引力。其中，針對 AI 大型科技股的短期下跌保護策略，約一個月成本僅 1.7%；而針對市場風格輪動風險的避險組合，成本更低、約 0.7%，兩者都是現階段性價比較高的下行風險管理工具。

與此同時，高盛指出，更廣泛的市場反彈已導致低品質板塊估值明顯偏離基本面，形成具吸引力的做空切入點。

值得關注的是，亞洲市場動能已出現明顯回調，加上全球長端利率持續走升、通膨壓力抬頭及槓桿水準快速攀升，債券市場正發出值得警惕的訊號。

高盛強調，在此環境下，倉位管理與風險對沖策略已成為比方向性判斷更為迫切的議題。

能源安全躍升為非 AI 領域最具信心方向

在非 AI 主題中，高盛將能源安全列為當前全球範圍內最具信念的投資方向。

美國市場上，國內太陽能籃子（GSXUSOLR）已從更廣泛的電力主題中脫穎而出，呈現獨立上漲趨勢。

Miller 認為，隨著期中選舉臨近，市場對電力供應與電力價格的高度關注仍將持續，GSXUSOLR 的盈利前景亦支持此漲勢具備進一步延伸的空間。

歐洲市場方面，邏輯雖與美國截然不同，機遇同樣存在。Miller 指出，全球資金對歐洲的興趣再度趨冷，但「低擁擠度」反而創造了結構性機會。

高盛已加倍押注歐洲電力主題籃子（GSXEPOWR），其盈利修正廣度目前處於歷史最高水準，且不受美國選舉週期影響。

消費板塊：空頭擁擠，短期業績不宜過度樂觀

消費板塊方面，Miller 則表示不宜繼續追加空頭。包括低收入及中等收入可選消費在內的多個子板塊，年初至今已相對標普 500 指數累計跑輸 10 至 15 個百分點，空頭倉位已相當擁擠，持續加空恐面臨短期「軋空」風險。