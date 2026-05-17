鉅亨網新聞中心 2026-05-17 21:50

受美中峰會結束後地緣政治緊張局勢升溫以及美債殖利率攀升影響，美股主要指數上週五普遍收低。本週市場的焦點將集中在輝達財報、聯準會 4 月會議紀要，以及眾多經濟數據，包括各國 PMI 快報與美國房地產數據等。

本週操盤筆記 (0517-0523)

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1. 聯準會政策動向：邁入「華許時代」

本週即將公布的聯準會 4 月 29 日會議紀要，將是市場研判貨幣政策走向的核心。這份紀要記錄了聯準會領導層移交給新任主席華許 (Kevin Warsh) 前的討論細節。市場密切關注委員會成員對於未來「升息或降息」的權衡。

儘管 4 月維持利率不變，但已有 3 名投票成員對維持寬鬆偏見表示反對，顯示內部對於通貨膨脹持續的擔憂正在增加。市場目前正逐步消化「華許聯準會時代」帶來的更高殖利率與更強美元的預期。

2.AI 熱潮的輝達及零售業財報

在企業財報方面，本週最受矚目的莫過於輝達。隨著人工智慧成長加速，輝達的表現被視為科技股乃至整體市場的領頭羊。財報發布前，分析師看好輝達股價，預計可憑藉人工智慧 GPU 需求和中國市場需求的潛在復甦，實現每股收益 1.78 美元，營收 791.7 億美元的財報成績。

Target 將於週三發布財報，沃爾瑪將於週四發布財報，零售業財報季即將拉開序幕。

3. 中東衝突持續下各國經濟狀況

本週將同步公布美國、歐元區、日本、英國等國 5 月 PMI 初值。這些數據將揭示中東衝突進入第三個月後，全球供應鏈延遲與價格上漲對各國經濟成長的實質影響，目前市場正高度警戒「停滯性通膨」風險。

4. 美國營建活動數據

本週將公布房地產開工數據，預計 4 月住房開工將下修至 133.7 萬套，顯示在高利率與負擔能力壓力下，營建活動正在放緩。

5. 中國經濟