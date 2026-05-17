鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-17 21:00

南韓股市今年以來漲幅已接近 90%，成為全球表現最強勁的市場之一。不過，在本週舉行的 Sohn 投資論壇上，多位避險基金經理仍認為，這個長期被國際資金低估的市場，依然存在不少被低估的投資機會。

根據《巴隆周刊》報導，作為全球主要經濟體之一，南韓經濟規模已超越加拿大，人均 GDP 也接近日本水準。PLP Funds 創辦人兼投資長 Jonathan Lennon 表示，憑藉在半導體、造船與國防產業的領先優勢，全球資金正持續流入南韓市場。

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這波韓股強勢上漲，主要由 SK 海力士與三星電子兩大晶片巨頭帶動，同時也受到南韓政府推動企業治理改革與提升資本配置效率等政策支撐。

Pertento Partners 創辦人 Eduardo Marques 認為，投資人可透過南韓財閥旗下控股公司，間接布局當地科技與 AI 產業成長機會。

以記憶體晶片大廠 SK 海力士為例，其預估本益比僅約 6 倍，低於美光科技 (MU-US) 約 10 倍的水準。在 AI 需求持續爆發下，市場預期 SK 海力士仍將維持強勁現金流表現。

Marques 指出，更具吸引力的方式是，直接買進 SK 海力士母公司 SK Square。由於 SK Square 目前股價相較其持有的 SK 海力士資產價值存在約 47% 的折價。

此外，另一家控股公司三星人壽保險目前股價淨值比（P/B）僅約 0.5 倍，且持有三星電子約 10% 的股份，同樣被視為低估的間接受惠標的。