鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-17 12:00

高盛指出，其追蹤的動量因子在過去三個月累計大漲約 25%，回顧歷史，類似幅度的急升情況僅出現過 11 次。從過往經驗來看，動量行情通常還會延續約一個月，之後便容易進入高點回落階段。

美股近期連創歷史新高，但表象繁榮之下暗藏隱憂。高盛週五（15 日）發布的美股週度策略報告揭示，標普 500 指數過去一個月連續刷新 14 個歷史高點、年內累計上漲 10%，然而這波漲勢幾乎清一色由科技與 AI 相關類股驅動，市場廣度已萎縮至近幾十年來最窄水準。

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報告數據顯示，以科技、傳媒及亞馬遜 (AMZN-US) 、特斯拉 (TSLA-US) 為核心的 TMT 板塊，貢獻了標普 500 年內高達 85% 的漲幅。若剔除 TMT 類股，指數年內實際漲幅僅有 3%。

其中，輝達 (NVDA-US) 尤為突出。儘管其市值權重約佔標普 500 整體的 9%，卻獨力貢獻了指數年內總回報的 20%。

多位基金經理向高盛反映，在當前市場環境下，要找到與 AI 主題無關的投資機會極為困難。

對此，高盛直接將這一現象定性為「一筆大交易」（One Big Trade），當今市場已不再是個股多元並立的格局，而是圍繞 AI 押注高度同質化的單向交易。

動量飆升創紀錄 歷史警訊浮現

值得警惕的是，高盛動量因子過去三個月急漲 25%，為有紀錄以來最強勁走勢之一，避險基金對動量因子的總槓桿與淨敞口也雙雙逼近五年高位。

高盛系統性回顧 1980 年以來的歷史數據後發現，類似幅度的動量急漲共出現過 11 次。這些案例呈現出一致規律：動量衝刺後通常仍可再延續約一個月，平均再獲得 6% 漲幅，但隨後在兩至三個月內便轉為下行。

更值得投資人留意的是，當動量急漲發生時，若標普 500 恰好處於歷史高位附近，後市回報往往明顯偏弱。

高盛數據指出，在指數距歷史高點 5% 以內時發生的 5 次動量急漲中，後續一個月與三個月的中位數報酬均趨近於零，正收益概率僅介於 20% 至 40% 之間。

相較之下，若動量急漲發生於指數低位，後續三至六個月中位數報酬則均超過 8%。

高盛點名與當前情境最為接近的歷史案例，分別是 1998 年中期、1999 年底、2015 年中期及 2021 年底。

高盛指出，未來動量因子與整體股市走勢，將高度取決於總體經濟表現以及市場對 AI 投資的信心變化。

若 AI 投資熱潮降溫，或經濟環境突然明顯惡化，先前漲幅過大的熱門股可能面臨補跌壓力，進而帶動動量交易反轉下行；反之，若經濟前景意外改善，先前表現落後的股票則有機會出現補漲行情，推動市場風格重新輪動。

盈利基本面撐腰 但上修動能高度集中

不過，與 2000 年代網路泡沫或 2021 年的虛火行情不同，高盛強調，本輪漲勢仍有一定的基本面依據。年初至今，標普 500 指數 2026 年與 2027 年每股盈餘（EPS）的市場一致預期已分別上調 8%。

然而，上修動能同樣高度集中。AI 基礎建設相關個股的 2027 年 EPS 預期年內累計上修幅度高達 32%，能源板塊上修約 19%；但剔除這兩類公司後，標普 500 整體的 2027 年 EPS 預期年內幾乎原地踏步。

從個別板塊觀察，股價表現與盈利上修之間存在明顯落差。能源板塊 EPS 預期自年初已上調逾 26%，但板塊股價漲幅僅約 4%；半導體板塊則恰恰相反，股價漲勢早已超越盈利修正幅度。

高盛認為，這部分反映了槓桿 ETF 資金湧入等技術性因素，以及市場對長期盈利增長的隱性預期已遠超分析師的近期預測。

高盛開藥方 低動量股與「不敏感組合」提供避險出路

面對高度集中的 AI 動量行情，高盛為投資人提出兩種應對策略。

其一，以低動量股作為避險部位。 高盛回顧過去百年最劇烈的動量逆轉事件後發現，在這些極端情境下，前期落後的低動量股不僅跑贏大盤，更實現了絕對正報酬。

其二，建構「不敏感組合」。 高盛從羅素 1000 指數中，挑選出股價對 AI 交易與美國經濟成長定價敏感度最低、同時具備正向 EPS 修正的個股。

這批標的過去一年中，AI 與經濟成長兩大因子合計僅能解釋中位數個股日報酬變動的 13%，遠低於羅素 1000 中位數個股的 30%。

篩選結果涵蓋能源、消費必需品、醫療保健等防禦性板塊，成分股市值中位數約 250 億美元，遠期本益比中位數約 17 倍。

在板塊配置上，高盛指出消費必需品與 AI 及動量因子的相關性最低，醫療保健與不動產信託基金亦僅呈溫和負相關。