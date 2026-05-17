鉅亨網編譯莊閔棻
高盛貴金屬分析師 Lina Thomas 最新報告重申，黃金 2026 年底目標價維持 5,400 美元／盎司不變，儘管短期面臨流動性拋售壓力，高盛對黃金全年走勢看多的判斷並未動搖。與此同時，印度政府為穩定盧比匯率，接連推出黃金進口限制措施，意外引爆印度全國搶購潮。
高盛在報告中指出，央行購金節奏雖有所放緩，但幅度低於市場此前預期。高盛更新後的 12 個月移動平均預測模型顯示，今年 3 月央行月均購金量達 50 噸，遠高於舊模型估算的 29 噸。
展望後市，高盛預計央行購金量將在 2026 年全年逐步回升，月均規模上看 60 噸。
驅動這波長線買盤的核心邏輯，在於央行對黃金的底層需求依然強勁。高盛表示，多國央行調查結果顯示各國持續看重黃金的儲備價值，加上近期地緣政治局勢持續動盪，將進一步強化央行與私人投資者分散配置、降低對單一法幣依賴的意願。
不過，高盛也對短線風險提出明確警示。Thomas 指出，黃金流動性高，一旦私人投資者面臨資金壓力，例如在利率走升、經濟成長預期轉弱的環境下股市出現明顯回檔，黃金往往是投資組合中最先遭到變現的資產之一。
總結來說，黃金短期承壓風險不可忽視，但高盛強調，這不影響其對年底方向的判斷。
在機構看多的同時，實體黃金市場同樣出現強勁買盤訊號。根據印度《經濟時報》報導，印度政府近期為穩定持續貶值的盧比，接連祭出提高進口關稅、限制進口量等措施，卻意外在全國引發婚嫁珠寶恐慌性搶購。
全印度寶石珠寶國內委員會主席 Rajesh Rokde 表示，過去兩天婚嫁珠寶銷售額較日常均值暴增 15% 至 20%。
擁有 65 家門市的連鎖珠寶商 Jos Alukkas 董事總經理 Varghese Alukkas 也指出，部分消費者甚至提前為 11 至 12 月的婚禮購金，擔憂政府後續可能禁止購買黃金。
印度金銀珠寶協會全國秘書 Surendra Mehta 直言，目前 B2B 與 B2C 市場均出現恐慌性買盤，黃金在印度文化中根深蒂固，消費者買婚嫁珠寶，就是為了規避未來可能的關稅上調或現金購買限制。
歷史經驗亦顯示，政府若持續封堵正規購金管道，需求往往轉入非正式渠道，不僅走私活動可能升溫，部分資金甚至可能流向比特幣、穩定幣等替代資產，反而加速資本外流，與政策初衷背道而馳。