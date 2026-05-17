鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-17 20:10

高盛貴金屬分析師 Lina Thomas 最新報告重申，黃金 2026 年底目標價維持 5,400 美元／盎司不變，儘管短期面臨流動性拋售壓力，高盛對黃金全年走勢看多的判斷並未動搖。與此同時，印度政府為穩定盧比匯率，接連推出黃金進口限制措施，意外引爆印度全國搶購潮。

高盛在報告中指出，央行購金節奏雖有所放緩，但幅度低於市場此前預期。高盛更新後的 12 個月移動平均預測模型顯示，今年 3 月央行月均購金量達 50 噸，遠高於舊模型估算的 29 噸。

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展望後市，高盛預計央行購金量將在 2026 年全年逐步回升，月均規模上看 60 噸。

印度限金令意外引爆搶購潮，實體需求持續升溫

全印度寶石珠寶國內委員會主席 Rajesh Rokde 表示，過去兩天婚嫁珠寶銷售額較日常均值暴增 15% 至 20%。

擁有 65 家門市的連鎖珠寶商 Jos Alukkas 董事總經理 Varghese Alukkas 也指出，部分消費者甚至提前為 11 至 12 月的婚禮購金，擔憂政府後續可能禁止購買黃金。