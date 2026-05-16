日本砸錢救日元仍失守？美元買盤太強、155防線成關鍵 日元恐重返160
鉅亨網編譯莊閔棻
日本政府與央行買入日元的匯率干預行動，效果正急速瓦解。此次干預給市場留下最深刻的印象是，即便在日元急漲的情況下，匯率仍未能突破 1 美元兌 155 日元關卡。日本進口企業旺盛的美元買入實際需求，被視為阻礙日元升值的一道強力壁壘，市場對日元升值的警戒心也大幅降低。
根據《日經亞洲》報導，5 月 14 日，東京外匯市場日元兌美元匯率跌至接近 158 日元，短短一週便跌破 5 月 6 日日元急漲前的低點（約 157.80 日元附近）。與 4 月 30 日干預前的 160.70 日元相比，升值幅度已削減近半。
相較之下，同樣是在長假期間（2024 年 4 至 5 月）進行的匯率干預，回到 4 月 29 日干預前 1 美元兌 160 日元區間花了兩個月，回到 5 月 1 日水準（157 日元區間中段）也花了約一個月。
基於中東局勢混亂導致的油價走高影響，美元買進壓力較大，市場人士在干預實施前便普遍認為效果有限。目前日元兌美元匯率跌至 5 月 6 日暴漲之前的水準，因此對追加干預的警覺正在加強。但市場已經看到了其限制。
SMBC 日興證券高級利率與外匯策略師丸山凛途分析指出：「日元空頭頭寸並未像 2024 年那樣大量累積，因此也未能引發空頭回補，這正是效果有限的原因之一。」
此外，中東局勢動盪導致油價走高，也持續帶動美元買盤。5 月 11 日，美國總統川普批評伊朗對停火方案的回應「是垃圾」，美國原油期貨 WTI（西德克薩斯中質油）6 月合約隨後突破每桶 100 美元大關，引發市場高度關注。
理索纳控股高級外匯策略師井口慶一透露：「5 月 1 日和 7 日，進口企業的美元買入預約量暴增至平時的 15 倍。」由於 4 月 30 日和 5 月 6 日的日元急漲，日本進口企業紛紛趁低位搶買美元，出現集中買入潮。
渣打銀行市場本部長江澤福紘也指出，干預後同樣出現大量實際需求帶動的美元買盤，並警示「若匯率突破 155 日元，買入美元的力道可能將更加活躍」，顯示潛在需求依然強勁。
日元升值有限的觀點，也反映在期權市場。衡量市場對日元升值警戒程度的「風險逆轉」指標（日元兌美元 1 個月合約），雖在干預次日（5 月 1 日）降至 - 1.8% 區間，但仍未達到 1 月美方進行「匯率檢查」時的警戒水準，至 5 月 14 日更回升至 - 1.6% 左右。
顯示隱含波動率也大致維持在約 7% 的低位，幾與干預前持平。
美國利率走升趨勢亦為美元提供額外支撐，本週公布的美國多項物價指數，均創出 3 至 4 年來最大漲幅，通膨疑慮再度升溫，市場預期聯準會（Fed）年內降息的機率下降。
SBI FXTRADE 執行顧問齋藤裕司預測，「無法頻繁實施匯率干預，下次出手時，預計會將日元推高至突破 155 日元。」但也有觀點認為，匯率可能很快重回干預前的 1 美元兌 160 日元水準。
面對原油價格上漲與實際需求形成的雙重美元買壓，日本要為日元貶值趨勢踩下煞車，前路依然險峻。
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