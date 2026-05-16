鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-16 14:20

微軟 (MSFT-US) 多空大咖正面交鋒。英國避險基金 TCI 創辦人 Christopher Hohn 憂慮 AI 將顛覆 Office 與雲端業務，幾近悉數出清 80 億美元微軟持股；資本管理公司 Pershing Square 的創始人 Bill Ackman 則以 21 倍本益比逆向抄底微軟 24 億美元，力挺 Microsoft 365 與 Azure 護城河難以撼動。

微軟引發多空對決。(圖：Shutterstock)

Hohn，近期以約 80 億美元規模幾近悉數清倉微軟，將持倉比重從投資組合的 10% 大幅壓縮至 1%，並直言警告，AI 的快速演進正對微軟 Office 與 Azure 構成結構性威脅，認為 AI 將催生全新的生產力入口，逐步侵蝕微軟 Office 數十年積累的市場主導地位。

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就在 Hohn 出清的同時， Ackman 旗下的 Pershing Square 卻反向出手，建立約 24 億美元的微軟核心持倉，並透過 13F 文件公開披露。Ackman 還直接反駁 Hohn 的判斷，稱其「判斷錯誤」。

這場頂級投資人之間的公開對賭，一定程度上提振了近期承壓的微軟股價。週五（15 日），微軟收漲 3.05%。微軟股價年內累計下跌逾 15%，市場對其能否將 AI 巨額投入轉化為商業回報的疑慮，至今仍未消散。

Ackman：護城河幾乎無法複製，估值被嚴重低估

Ackman 近日在 X 平台發表長篇分析，針對市場近期對微軟的質疑進行全面回應，並從競爭優勢、估值合理性以及 AI 市場布局等角度，闡述其持續看好微軟的原因。

在 Microsoft 365 業務方面，Ackman 指出，目前該產品生態系已擁有超過 4.5 億名活躍用戶，旗下的 Word、Excel、PowerPoint、Outlook 與 Teams 等工具，早已深度融入全球大型企業的日常營運流程。

他認為，微軟多年來建立的身份驗證、安全管理、法規遵循與資料治理系統，形成極高的進入門檻，使競爭對手難以複製其優勢。

他也強調 Microsoft 365 的定價策略具備強大競爭力，目前平均每位用戶每月費用約 20 美元，相較企業分別採購不同辦公與協作工具，成本明顯更低。

Ackman 表示，Microsoft 365 與 Azure 目前合計貢獻微軟約七成獲利，而 Microsoft 365 上一季營收按固定匯率計算年增 15%。

至於雲端業務 Azure，Ackman 認為市場部分擔憂被過度放大。他提到 Azure 上季營收按固定匯率計算年增 39%，顯示需求仍相當強勁。

此外，微軟也已將 2026 會計年度的資本支出預算提高至約 1,900 億美元，其中約三分之二投入伺服器與網路設備建設，與近期收入直接相關。他預期，Azure 下半年成長速度仍有望進一步提升。

對於外界解讀微軟調整與 OpenAI 合作模式為「削弱關係」，Ackman 則持不同看法。

他認為，微軟放棄 OpenAI 模型的獨家銷售權，實際上代表公司正積極轉向更開放的「多模型架構」，這將更符合企業客戶未來跨模型部署 AI 應用的需求。

Ackman 並引用數據指出，目前已有超過一萬家企業客戶，在微軟 AI 模型平台 Azure Foundry 上同時使用多種 AI 模型，顯示市場正朝多模型生態發展。

同時，他還提到一項市場尚未充分反映的價值來源：微軟目前持有約 27% 的 OpenAI 經濟利益。若以 OpenAI 最新一輪融資估值推算，這部分價值約達 2,000 億美元，相當於微軟整體市值約 7%。

然而，這部分資產價值目前並未完全反映在微軟約 21 倍的遠期本益比中。Ackman 認為，以微軟的成長性與競爭地位而言，目前估值不僅接近整體市場平均，也明顯低於其歷史估值水準。

Hohn：清倉微軟，轉進 Alphabet

TCI 自 2017 年第四季起幾乎持續持有微軟股份，期間微軟股價累計漲幅接近 400%，此番大幅減倉標誌著這段近十年投資關係的實質性終結。

Hohn 在致投資人的信中，將疑慮聚焦於兩大業務領域。

首先是 Office 辦公軟體業務。Hohn 認為，AI 技術快速進步，可能正在重新定義企業工作模式與生產力工具市場，未來不排除出現全新的 AI 原生辦公平台，進而挑戰微軟 Office 長年建立的市場主導地位。

其次則是雲端平台 Azure。Hohn 指出，Azure 未來成長動能仍存在一定不確定性與風險。

這次大幅減持，也發生在微軟股價今年以來已回落超過 15% 的背景之下，某種程度反映市場對 AI 商業化進程的疑慮持續升溫。投資人目前最關心的問題之一，在於科技巨頭不斷擴大的 AI 資本支出，是否最終能轉化為具體且可持續的獲利能力。

值得關注的是，TCI 在清倉微軟的同時，將 Alphabet(GOOGL-US) 持倉比重從 3% 提升至 5%，使其躍升為該基金目前最大的科技持倉。

目前 TCI 的投資組合僅持有 15 檔股票，而 Hohn 也以超長期持股風格聞名，平均持股時間約達九年，遠高於多數避險基金經理人。

根據統計，TCI 去年替投資人創造約 189 億美元獲利，成為全球最賺錢的避險基金，表現超越 Citadel 與 Millennium Management 等大型競爭對手。

AI 敘事的根本分歧

分析指出，兩人爭議的核心，在於對 AI 與現有軟體生態關係的根本性判斷不同。

Hohn 持「顛覆派」立場，認為 AI 將催生全新的生產力入口，侵蝕微軟 Office 長期積累的用戶壁壘；Ackman 則持「強化派」立場，認為 AI 將以增量功能嵌入現有平台，微軟透過 Copilot 的深度整合，以及 Azure 向多模型架構的轉型，將成為這波 AI 浪潮中最大的企業級受益者之一。

針對微軟今年 4 月放棄獨家銷售 OpenAI 模型權利一事，儘管市場普遍解讀為向 OpenAI 讓步，但 Ackman 將其重新定性為「主動轉型至更開放的多模型架構」，更有利於服務日益尋求多模型選擇彈性的企業客戶。