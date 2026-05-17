鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-17 10:10

中國商務部發言人週六（16 日）就中美經貿磋商初步成果對外說明，繼 5 月 14 日中國國家主席習近平和美國總統川普在北京舉行會晤後，雙方經貿團隊已在貿易、投資、農產品及航空等多個領域達成積極共識。

中國商務部新聞發言人：川習會在「五個方面」取得初步進展

該部表示，兩國元首於北京會晤，深入討論雙邊經貿問題。習近平在會晤中指出，中美經貿關係的本質是互利共赢，雙方達成的成果「對兩國老百姓、對世界都是好消息」，並強調應共同維護當前來之不易的良好勢頭。

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中國商務部還指出，在此次元首會晤前，中美經貿團隊已於 5 月 13 日在韓國舉行預備性磋商，為峰會作經貿領域準備。此後，雙方就具體成果內容展開密集磋商，最終形成多項積極共識。

五大初步成果一覽

根據中國商務部歸納，習近平、川普本輪磋商在以下五個方面取得初步進展：

首先，雙方同意持續推進並落實此前磋商已達成的成果，並在部分關稅安排上取得進一步共識。

其次，中美將成立貿易理事會與投資理事會，作為未來處理雙邊貿易與投資議題的重要溝通機制。雙方未來也將透過貿易理事會，針對部分商品降稅等事項展開討論，並原則同意，對彼此關注且規模相當的產品採取對等降稅安排。

第三，雙方同意加快處理部分農產品的非關稅障礙及市場准入問題。美國表示，將積極協助處理中方長期關切的乳製品與水產品遭自動扣留、介質盆景出口，以及山東禽流感非疫區認定等問題；中國則將推進美方關切的牛肉設施註冊及部分州禽肉輸中等議題。

第四，雙方同意透過部分產品的相互降稅措施，進一步擴大雙向貿易，涵蓋範圍包括農產品等多個領域。

第五，中美也已就中國採購美國飛機，以及美方確保飛機引擎與零組件對中供應等事項達成相關安排，並同意持續深化相關合作。

中國商務部指出，整體而言，此次中美經貿磋商取得積極進展，顯示雙方若能在相互尊重、平等互利的基礎上持續對話與合作，仍有機會妥善化解分歧。