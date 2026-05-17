鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-17 08:18

機器人暨自動化整合商和椿 (6215-TW) 上周受惠「機器人題材」熱夯，包括輝達 (NVDA-US) 帶動的 AI 視覺與人形機器人熱潮，加上 AI 科技巨頭持續點火，資金持續卡進供應鏈環節，股價在外資連 2 日買超加持下，周漲 16.52%，周 K 也連收 3 紅。

和椿上周在外資點讚及成交量較前周倍增至 3.78 萬張，不僅站上所有均線，股價收 130.5 元，也創近 7 個月以來波段新高。

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法人指出，隨著輝達執行長黃仁勳揭示「機器人時代」正式降臨，全球產業鏈正迎來從虛擬 AI 邁向物理 AI 的新世代，和椿之所以能從傳統設備與零件供應商，成功升級為 AI 智慧機器人整合解決方案商，關鍵在於長期深耕自動化、智慧製造、機器手臂及相關核心零組件與模組設備領域，持續累計技術實力與場域整合經驗。

目前和椿已也與知名服務型機器人品牌普渡及優必選等公司建立戰略合作，機器人產品涵蓋清潔、安防、工業搬運等應用場域，核心運算平台逐步導入輝達邊緣 AI 運算晶片，將高效能 AI 算力導入智慧工廠、智慧商辦等多元場域。

法人表示，和椿自 2023 年聚焦智慧機器人領域以來，以智慧製造、智慧物流及智慧服務三大方向為核心，致力提供一站式機器人解決方案。

負責和椿整體策略與營運的副董事長張以昇也表示，目前和椿產品實際應用在物流、餐飲及飯店業持續出貨，針對台灣缺工狀況，目前期望透過策略合作，持續推出的全新產品，以解決台灣市場的產業需求。

近期和椿公告 4 月營收月增 6.96%、年增 86.85%，累計今 (2026) 年前 4 月合併營收為 11.06 億元、年增 66.2％，不僅繳出年月雙增，也雙創下歷史同期新高。