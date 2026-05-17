台積電點名AI眼鏡成次世代關鍵載具 宏達電、錼創進行賽道搶位

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-17 09:46

台積電 (2330-TW)5 月 14 日舉辦技術論壇，全球業務資副總暨副共同營運長張曉強，人工智慧正從生成式走向實體與邊緣裝置，其中最具發展潛力的終端應用就是智慧眼鏡。此項趨勢預言隨即引發市場高度關注，其中宏達電 (2498-TW) 已經推出 AI 眼鏡 VIVE EAGLE，而錼創 (6854-TW) 掌握 Micro LED 領先地位，則可望在接下來的 AI 眼鏡趨勢中獲得重用。

台積電看好AI眼鏡成次世代關鍵載具 宏達電、錼創進行賽道搶位。(圖：shutterstock)

宏達電先前已發表首款支援繁體中文語音的 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle，可串接雲端大模型並提供個人化助理功能。該產品在繼香港與新加坡之後，也於 4 月 22 日正式進軍日本市場，透過官方網站與當地電信通路 KDDI 全面開賣。

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宏達電看好，未來人工智慧將會成為下一階段的核心動能，並深入營運與研發流程。目前團隊正與日本多家通路商深化合作以擴大亞洲布局，並同步積極投入二代機型研發。

新型顯示技術廠錼創 (6854-TW) 也將在這波產業浪潮中受惠。錼創在工研院與經濟部產業發展署的支持下，聯合追風科技成功打造出國內首支彩色高解析 Micro LED 智慧眼鏡。

這款創新裝置將 Micro LED 整合在矽基 CMOS 背板上，成功達到畫素密度 4536 PPI，精細度是現有同類眼鏡的 6 倍。其亮度超過 3000 nits，為一般 OLED 眼鏡的 5 到 10 倍，這項低功耗且高續航力的技術目前已在智慧教育領域完成驗證。