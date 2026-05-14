鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-15 05:10

思科暴力上漲，引領道瓊揚升超過 350 點，標普走高約 0.8%，首次站上 7,500 點，那斯達克指數則上漲約 0.9%。

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川普與習近平週四正式展開為期兩天的美中高峰會。雙方均釋出改善雙邊關係訊號，會談內容涵蓋關稅、人工智慧與地緣政治等議題。

市場同時關注伊朗局勢，隨著戰事持續推升油價，市場對通膨壓力再度升溫的憂慮也同步增加。

最新公布的美國 4 月零售銷售月增 0.5%，增幅較 3 月修正後的 1.6% 減弱，分析認為，伊朗戰爭造成能源價格上漲、推高燃料支出，可能影響到消費者對其他物品的消費意願。

聯準會方面，人事變動也受到市場關注。聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 已提交辭呈，預計將在華許 (Kevin Warsh) 正式接任聯準會主席前離職。

美股週四 (14 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 370.26 點，或 0.75%，報 50,063.46 點。

那斯達克指數上漲 232.88 點，或 0.88%，報 26,635.22 點。

S&P 500 指數上漲 56.99 點，或 0.77%，報 7,501.24 點。

費城半導體指數上漲 55.80 點，或 0.46%，報 12,073.78 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 113.58 點，或 0.65%，報 17,550.13 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭走勢分歧。Meta (META-US) 上漲 0.29%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.22%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.38%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.04%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.08%。

台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 4.48%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.62%；聯電 ADR (UMC-US) 強升 7.60%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

企業新聞

川普週四宣布中國將向波音公司下 200 架飛機訂單，但此消息並未提振波音股價，因為這遠低於華爾街原先預期 (500 架)，失望性賣壓席捲下，波音 (BA-US) 週四急跌 4.74% 至每股 229.21 美元。

蘋果 (AAPL-US) 收低 0.22% 至每股 298.21 美元，外媒報導，蘋果與 OpenAI 長達兩年的合作關係已趨於緊張。OpenAI 未能從合作中獲得預期收益，目前正在準備採取可能的法律行動。

輝達 (NVDA-US) 勁揚 4.39% 至每股 235.74 美元，改寫歷史新高，市值一夕突破 5.7 兆美元，《路透》先前報導，美國商務部已批准約 10 家中國公司購買其第二強大的晶片 H200，進一步點燃市場對 AI 需求的樂觀情緒。

被譽為輝達最強潛在競爭對手、AI 晶片新創公司 Cerebras Systems (CBRS-US) 週四正式掛牌上市，開盤價為 350 美元，高於其 185 美元的 IPO 發行價，收漲 68%，至每股 311.07 美元，一夕市值達到 950 億美元。

思科 (CSCO-US) 狂飆 13.41% 至每股 115.53 美元，成為推升道瓊的重要功臣，因公布第三季財報與財測雙雙優於華爾街預期，並宣布將裁員近 4,000 人，作為 AI 導向重整計畫的一部分。

華爾街分析

美國銀行資產管理公司資本市場研究主管 William Merz 表示：「企業獲利成長故事仍然非常強勁。」他指出，美國大型企業基本面「異常強韌」。

TIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 警告，近期美股雖持續創高，但市場內部分化現象正越來越明顯。他指出，高利率與能源價格攀升，已開始對房屋建商、零售等景氣循環類股造成壓力，但市場資金仍瘋狂湧向 AI 概念股。

Krinsky 認為，目前市場漲勢過度集中，一旦資金動能減弱，市場可能出現明顯修正。他表示：「終究會有音樂停止的一天，市場也將迎來一波有意義的回落。雖然很難精準預測轉折時點，但我們認為，市場距離那一刻已經不遠。」

Kalshi 交易員預測，到 2026 年底，停滯性通膨、高通膨和失業將對經濟產生近 40% 的影響。