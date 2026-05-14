鉅亨網編譯段智恆 2026-05-15 01:30

人工智慧 (AI) 晶片新創 Cerebras Systems 周四 (14 日) 正式登陸那斯達克，首日掛牌即引爆市場追捧，開盤價衝上每股 350 美元，較首次公開募股 (IPO) 定價 185 美元大漲近 89%，公司市值一舉突破 1,000 億美元，成為近年華爾街最受矚目的 AI 概念新股之一，也寫下美國科技業近年最大 IPO 之一。

〈新股IPO〉輝達要緊張了？AI晶片新秀Cerebras掛牌首日飆近9成(圖：REUTERS/TPG)

Cerebras 此次共發行 3,000 萬股，周三定價後募資規模達 55.5 億美元，若承銷商全數行使額外 450 萬股超額配售權，總募資額將進一步擴大至 63.8 億美元，成為 Uber 於 2019 年上市以來，美國科技企業最大規模 IPO。

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這家總部位於矽谷的 AI 晶片公司，受惠生成式 AI 與 AI 代理 (AI Agent) 熱潮帶動，成為資本市場最新焦點。今年以來，包括英特爾、超微與美光等半導體類股均出現三位數漲幅，VanEck 半導體 ETF 今年累計上漲 58%，反映市場對 AI 基礎設施需求持續升溫。

掛牌首日市值衝破千億美元 成華爾街最大純 AI 晶片 IPO

Cerebras 被視為目前華爾街規模最大的純 AI 晶片 IPO，也是近數月來最具代表性的科技新股。隨著 2022 年高通膨引發科技股修正後，IPO 市場沉寂多時，Cerebras 強勢上市也被視為 AI 概念股新一波上市潮的開端。

市場人士預期，今年下半年還可能迎來更多重量級 AI 企業上市，包括馬斯克旗下 SpaceX 在與 xAI 完成整併後規劃售股，以及 OpenAI 與 Anthropic 等模型開發商，也傳出可能於今年稍晚進軍資本市場。

根據佛羅里達大學 IPO 研究專家 Jay Ritter 統計，美國 2025 年僅有 31 家科技公司上市，遠低於 4 年前的 121 家，顯示科技 IPO 市場仍在復甦初期。

財務表現方面，Cerebras 去年營收年增 76%，達 5.1 億美元，並成功由虧轉盈，全年淨利達 8,800 萬美元，優於前一年度虧損 4.82 億美元的表現。

挑戰輝達霸主地位 雲端布局與 OpenAI、AWS 合作擴大成長動能

在 AI 晶片市場，Cerebras 最主要競爭對手仍是輝達 (NVDA-US)。Cerebras 主打不同於 GPU 的晶片架構，宣稱在運算速度與成本效率上具備競爭優勢，試圖切入 AI 模型訓練與推論市場。

值得注意的是，輝達去年 12 月曾斥資 200 億美元收購 AI 晶片新創 Groq 部分資產，而 Groq 晶片架構與 Cerebras 更為接近，也被市場視為輝達提前布局對抗 Cerebras 的重要動作。

Cerebras 上市之路其實並不順利。公司早在 2024 年 9 月首次申請上市，但因招股書顯示高度依賴阿聯人工智慧公司 G42 作為單一大客戶，引發監管關注，最終撤件後，今年 4 月重新遞件。

最新招股書顯示，G42 去年營收占比已從 2024 年的 85% 降至 24%，不過阿聯穆罕默德 · 本 · 扎耶德人工智慧大學 (MBZUAI) 去年仍貢獻高達 62% 營收，顯示客戶集中風險仍受市場關注。

近年 Cerebras 也逐步從單純銷售硬體，轉向提供 AI 雲端運算服務。今年 1 月，公司宣布與 OpenAI 簽下價值逾 200 億美元的雲端合作協議，合約延續至 2028 年。3 月，亞馬遜雲端服務 (AWS) 也宣布將在資料中心部署 Cerebras 晶片，協助開發者更快速執行 AI 模型。