鉅亨網編譯段智恆 2026-05-15 02:30

研究人員指出，他們今年 4 月在測試人工智慧公司 Anthropic 尚未全面開放的 Mythos 模型期間，成功找出 MacOS 兩項軟體漏洞，並結合多種攻擊技巧，進一步突破蘋果近年主打的高階記憶體防護機制。

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根據總部位於美國加州帕羅奧圖的資安研究公司 Calif 說法，研究團隊透過自行開發的程式，串聯兩項 MacOS 漏洞與多項已知攻擊技術，成功破壞 Mac 裝置的記憶體保護，進而取得原本應無法存取的系統權限，形成所謂的「權限提升」(Privilege Escalation) 攻擊。若再搭配其他攻擊手法，理論上可能讓駭客進一步完全控制整台電腦。

前 Google(GOOGL-US)資安研究員薩勒夫斯基 (Michał Zalewski) 在審閱 Calif 報告後表示，這項研究格外值得關注，因為蘋果過去多年持續強化 MacOS 安全架構，尤其去年推出名為「記憶體完整性強制」(Memory Integrity Enforcement，MIE)的新技術，並形容這是歷時 5 年打造的重大安全工程成果。

Calif 執行長杜昂 (Thai Duong) 表示，在 Mythos 協助下，團隊僅花 5 天便完成相關攻擊程式碼。不過他也強調，這次攻擊並非單靠 AI 獨立完成，而是結合資安研究人員的經驗與模型能力共同實現，因為目前 Mythos 仍較擅長重現過往已知攻擊手法，而非完全自主發明全新攻擊技術。

蘋果回應表示，公司已收到 Calif 提交的 55 頁研究報告，正著手驗證相關漏洞與技術細節，並強調「安全始終是蘋果最優先事項，公司非常嚴肅看待任何潛在漏洞通報。」

值得注意的是，隨著 Anthropic、OpenAI 等業者推出的新一代 AI 模型在程式碼分析與漏洞掃描能力快速提升，越來越多資安專家開始警告「漏洞大爆發」(Bugmageddon) 風險正在形成，也就是 AI 可能在短時間內挖掘出遠超過以往的高風險漏洞，對科技公司修補能力與全球網路安全帶來前所未見的壓力。

Anthropic 今年稍早也曾透露，Mythos 在兩周內就協助發現超過 100 項 Firefox 瀏覽器高風險漏洞，幾乎相當於全球研究人員過去兩個月的成果。