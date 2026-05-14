鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-14 10:27

國際油價週四 (14 日) 震盪整理，市場一方面消化石油輸出國組織 (OPEC) 下調今年全球石油需求成長預測，另一方面則持續評估中東戰事與荷姆茲海峽封鎖對全球供應鏈造成的衝擊。國際能源總署 (IEA) 更警告，隨著夏季需求旺季逼近，油市波動恐進一步升高。

警報連連！IEA警告全球油市「嚴重供應不足」OPEC下調需求預測 (圖：shutterstock)

7 月交割的布蘭特原油期貨下跌 0.21%，報每桶 105.42 美元；6 月交割的美國西德州原油 (WTI) 期貨下跌 0.16%，報每桶 100.87 美元。兩大原油指標早盤原先小幅走高，但隨後漲勢收斂。

‌



OPEC 在 5 月發布的月報中，將 2026 年全球石油需求增長預測，自每日 140 萬桶下修至約 120 萬桶，反映高油價與地緣政治不確定性，正開始壓抑部分需求。

不過，供應面壓力仍持續升高。

OPEC 數據顯示，4 月原油產量較前月減少 170 萬桶，而自 2 月底伊朗戰爭爆發以來，整體產量已累計下滑超過 30%，相當於每日減少約 970 萬桶供應。

此外，由於阿拉伯聯合大公國已於 5 月 1 日退出 OPEC，本次月報也被視為最後一次納入阿聯數據的報告。

IEA 週三則進一步示警，中東衝突已對全球原油供應與庫存造成明顯壓力。

IEA 在其 2026 年 5 月發布的石油市場月報中指出，伊朗戰爭造成的石油供應缺口已被視為現代能源市場歷史上最嚴重的供應衝擊，甚至超過了先前分析師認為可能出現的危機。

IEA 指出，中東戰爭爆發超過 10 週後，荷姆茲海峽供應受阻，正以創紀錄速度消耗全球原油庫存。目前已有超過每日 1400 萬桶供應遭削減，波斯灣產油國累計供應損失更已超過 10 億桶。

為更好地理解這個數字：1973 年的阿拉伯石油禁運在幾個月內導致全球市場每天減少約 400 萬至 500 萬 桶石油供應，引發了 20 世紀最嚴重的能源危機。而目前的石油危機造成的停產量超過每天 1,400 萬桶，是當時的三倍多。累計損失超過 10 億桶，這是以往任何一次能源危機在類似時間範圍內都未曾達到的程度。

IEA 認為，隨著夏季駕車旺季與冷氣用電需求同步升溫，未來數月油價波動可能進一步放大。

ING 分析師也在最新報告中表示，目前市場最關注的問題之一，就是高油價究竟會維持多久，而這將高度取決於地緣政治情勢發展。

ING 指出，荷姆茲海峽封鎖是否持續，以及中東油氣基礎設施是否遭到更大規模破壞，將成為後續影響油價走勢的關鍵變數。

此外，市場也同步關注美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行的高峰會。