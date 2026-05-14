鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-14 16:46

美國總統川普與中國國家主席習近平週四 (14 日) 在北京舉行高峰會，不過台灣議題開場便成為雙方敏感焦點。習近平當面警告，若台灣問題處理失當，恐使美中關係陷入「極度危險局勢」，也為這場原本被川普形容為「史上最佳峰會」的會談增添緊張氣氛。

此次峰會於北京人民大會堂舉行，外界原先預期，美中將聚焦貿易、經濟合作與中東局勢，希望藉此穩定近年持續緊張的雙邊關係。不過，習近平在會談中率先強調台灣問題的重要性。

‌



習近平表示，美中關係若處理得宜，仍可維持整體穩定，但若處理失誤，「兩國將發生碰撞，甚至衝突，使整個中美關係陷入極度危險的局面」。

北京長期主張台灣是中國核心利益之一，並持續尋求削弱美國對台支持。報導指出，即使華府近幾日已多次向中方釋出訊號，表示不打算對現行對台政策做出重大改變，中方仍選擇在峰會中直接點出台灣議題的重要性。

川普則未直接回應習近平的警告。

會後面對媒體提問時，他僅表示：「很棒、很棒的地方，中國非常美麗。」並未回應台灣相關問題。

此次北京行程安排高度隆重。習近平在人民大會堂外親自迎接川普，現場安排紅毯、儀隊、禮炮以及揮舞旗幟的學生。不過，雙方互動仍顯克制，並未如川普先前預告般出現「熱情擁抱」。

除了政府官員外，美方代表團還包括多位重量級企業領袖同行，包括特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)、輝達 (Nvidia) 執行長黃仁勳，以及蘋果 (Apple) 執行長庫克 (Tim Cook)。

(圖：REUTERS/TPG)

峰會結束後，媒體詢問會談成果時，馬斯克表示「非常棒」，並稱「有很多好事發生」。

黃仁勳則表示，「會談進行順利」，並形容川普與習近平兩人「非常了不起」。庫克則未多做回應，僅向媒體比出和平手勢。

除了台灣議題外，中東局勢同樣成為此次峰會的重要背景。川普希望中國協助向伊朗施壓，要求德黑蘭重新開放荷姆茲海峽，並接受美方提出的核讓步條件，包括停止濃縮鈾活動。

華爾街分析，中國同樣希望中東戰事降溫，以維持能源供應穩定，但北京對伊朗的實際影響力有限，未必能完全滿足華府期待。

在經貿方面，美中預料將宣布中國增加採購美國農產品與航太產品等合作內容。不過分析師普遍認為，在關稅與稀土出口限制等問題仍未解決下，美中貿易關係短期內恐難有重大突破。