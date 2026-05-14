鉅亨網編譯許家華 2026-05-14 10:40

AI 晶片新創 Cerebras Systems 正式引爆今年 AI IPO 熱潮。該公司周三宣布，以每股 185 美元定價上市，不僅高於原先 150 至 160 美元的預估區間，更成為近年規模最大的美國科技 IPO 之一，顯示華爾街正全面押注 AI 基礎建設與運算需求爆炸成長。

Cerebras 此次共出售 3000 萬股，募資金額達 55.5 億美元，若承銷商額外認購 450 萬股選擇權全數行使，募資規模還將進一步擴大。以完全稀釋後估值計算，Cerebras 市值達 564 億美元。

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公司將以股票代號「CBRS」於那斯達克掛牌交易。這也是自 Snowflake (SNOW-US) 2020 年募資逾 38 億美元，以及 Rivian Automotive (RIVN-US) 2021 年募資約 120 億美元後，美國最大型科技 IPO 之一。

Cerebras 成立於 2016 年，總部位於矽谷，主打大型 AI 運算晶片與雲端 AI 推理服務。公司最具代表性的產品為 Wafer Scale Engine (WSE) 系列晶片，其第三代 WSE-3 晶片主打比輝達 (NVDA-US) GPU 更快的 AI 推理速度與更低成本。

隨著 AI 浪潮持續擴大，市場資金也開始從輝達擴散至更多半導體與 AI 基建企業。近一個月來，英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 與美光 (MU-US) 股價均大漲超過 80%，反映投資人開始押注 AI 產業鏈全面受惠。

Cerebras 近年上市之路並不平順。公司早在 2024 年 9 月就曾遞交 IPO 申請，但後來撤回文件，原因是市場高度關注其營收過度依賴阿聯 AI 公司 G42。G42 獲微軟 (MSFT-US) 支持，也被視為中東 AI 布局核心企業之一。

根據最新公開說明書，G42 目前占 Cerebras 營收比重已由 2024 年的 85% 降至去年的 24%。不過，另一家阿聯機構 Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) 去年仍占 Cerebras 營收 62%，顯示其中東客戶集中度依舊偏高。

為降低單一客戶風險，Cerebras 近年積極轉型，逐步從單純販售 AI 硬體，轉向提供 AI 雲端算力服務。這也使其直接與 Alphabet 旗下 Google (GOOGL-US)、微軟、甲骨文 (ORCL-US) 與 CoreWeave 等雲端 AI 服務商競爭。

今年 1 月，Cerebras 拿下重大突破，與 OpenAI 簽署總值超過 200 億美元合作協議，將提供 750 兆瓦 AI 算力容量。市場認為，這筆訂單大幅提升 Cerebras 在 AI 基礎建設市場的地位，也成為此次 IPO 受投資人熱烈追捧的重要原因。

事實上，OpenAI 與 Cerebras 的關係已持續多年。根據 Elon Musk 控告 OpenAI 訴訟中的法庭文件，OpenAI 早在 2017 年就曾研究與 Cerebras 合併的可能性，希望藉此取得 AI 硬體優勢以推動 AGI (通用人工智慧) 發展。

OpenAI 共同創辦人 Greg Brockman 當時在郵件中寫道，若 OpenAI 能獨家使用 Cerebras 硬體，將能對 Google 形成壓倒性硬體優勢。

文件顯示，截至 2025 年底，Brockman 持有約 7.8 萬股 Cerebras 股票，以 IPO 價格計算價值約 1440 萬美元；OpenAI 執行長 Sam Altman 則持有約 8.9 萬股，價值約 1650 萬美元。

此外，Cerebras 背後也聚集眾多知名創投與機構投資人。富達 (Fidelity) 持股價值約 38 億美元；Benchmark 持股約 33 億美元；Foundation Capital 與 Eclipse 分別持有約 28 億與 25 億美元股份。

就在 IPO 前夕，《彭博》引述知情人士報導，安謀 (ARM-US) 與軟銀集團 (9984-JP) 曾嘗試收購 Cerebras，但最終未能成局。Cerebras 對此拒絕評論。

市場分析師指出，AI 晶片市場正進入「第二階段競賽」。第一波由輝達主導 AI 訓練 GPU 市場，如今市場開始關注 AI 推理、客製化晶片與超大規模算力服務，這也讓 Cerebras、Groq、SambaNova 與 Tenstorrent 等新創 AI 晶片公司估值快速飆升。

此外，隨著 AI 模型規模持續膨脹，資料中心電力與散熱需求也同步暴增。市場預估，到 2030 年前，全球 AI 資料中心資本支出可能突破數兆美元，成為科技產業最大投資主軸之一。