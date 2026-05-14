鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-15 07:11

聯準會 (Fed) 理事米蘭 (Stephen Miran) 周四 (14 日) 正式遞交辭呈，表示將在準主席華許 (Kevin Warsh) 就職時或就職前離職。

米蘭於去年 9 月接替突然請辭的庫格勒 (Adriana Kugler) 席位，補足其未完任期。在任職期間，他成為聯邦公開市場委員會 (FOMC) 中鮮明的反對派聲音：他在上任以來參與的六次會議中，每一次都對利率決策投下反對票。

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支持華許回歸專業職能

米蘭在辭職信中表示，這段短暫的任職期是他「一生中最高的榮譽」，並對周三獲參議院確認接任 Fed 主席的華許表達信心。在進入 Fed 之前，米蘭曾擔任白宮經濟顧問委員會 (CEA) 主席。

他於信中寫道：「展望未來，我對候任主席華許及 Fed 可能在溝通策略、資產負債表政策，以及維持 Fed 於狹義職能、遠離政治與文化爭議議題等領域的變革感到振奮。」

偏好降息，批判貨幣政策滯後性

米蘭一直呼籲降低利率，去年曾反對聯邦公開市場委員會 (FOMC) 三度降息 3 碼的決定，主張主張更大幅或更早的降息。今年以來，他則在三次維持利率不變的決策中投下反對票，主張應降息 1 碼。

此外，米蘭強調貨幣政策應採取更具前瞻性的做法，並認為 Fed「需要更妥善考慮非貨幣因素及其對貨幣政策的影響」。他特別提到人口成長放緩、移民對就業的衝擊，並將「去管制化」視為一種抑制通膨的力量。

米蘭說：「我一直強調，鑑於貨幣政策具有滯後性，決策官員必須具備前瞻性，並從現在開始納入這些因素的影響。」