鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-04 19:10

近期跨大西洋貿易關係再度陷入震盪，川普政府於本周提出一項新的關稅提案，計畫針對涉及使用強迫勞動商品國家的進口產品，徵收至少 10% 的關稅。美國貿易代表辦公室 (USTR) 在周二 (2 日) 的報告中指出，歐盟未能有效執行禁止進口強迫勞動產品的規定，此舉引發了法方的強烈抨擊。

美提強迫勞動關稅引發歐盟不滿 法國抨擊：毫無道理(圖:shutterstock)

法國財政部長勒居爾 (Roland Lescure) 在巴黎舉行的經濟合作暨發展組織 (OECD) 會議場邊表示，美方針對歐盟如何處理涉嫌強迫勞動貨物的調查「完全沒有道理」。

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法國貿易部長佛里謝 (Nicolas Forissier) 也發表聲明強調，當前沒有任何理由讓貿易衝突進一步升級，大西洋兩岸政府的責任應是落實協議，為企業提供確定性。

儘管爭議不斷，歐盟與美國先前曾達成一項名為《坦伯利協議》(Turnberry Accord) 的自由貿易協定。根據協議，歐盟將取消對美國工業產品的徵稅，以換取美方對歐盟出口產品設定 15% 的關稅上限。然而，美國總統川普已發出最後通牒，威脅若該協議未能在 7 月 4 日前獲得批准，他將把歐洲汽車的關稅提高至 25%。

目前《坦伯利協議》在歐盟內部已進入關鍵的法律程序。歐洲議會貿易委員會已於本周通過此協議，全體會議預計於 6 月 16 日進行表決，歐盟成員國隨後也將給予最終同意。

事實上，協議的批准過程此前屢遭波折，主因包括美國最高法院推翻了川普引用緊急權力法徵收全球關稅的權限，以及川普曾威脅要併吞丹麥領地格陵蘭，引發歐盟立法者的強烈反彈並多次阻撓協議通過。