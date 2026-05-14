鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-14 21:30

中國最大晶圓代工廠中芯國際 (00981-HK) 周四 (14 日) 公布 2026 年第一季財報，受惠中國半導體國產化需求持續升溫，以及客戶拉貨與在手訂單穩健支撐，營收符合市場預期，但獲利增幅不如預期，反映公司在擴產過程中營運成本明顯攀升，市場持續關注其大規模資本支出是否將進一步壓縮獲利能力。

〈財報〉中芯首季獲利僅增5%低於預期 擴產成本攀升壓縮獲利(圖：REUTERS/TPG)

中芯國際公布，今年第一季歸屬母公司淨利年增 5% 至 1.974 億美元，低於 LSEG 彙整分析師預估的 2.152 億美元，也不及 Visible Alpha 統計的 2.236 億美元。同期營收年增 11.5% 至 25.05 億美元，符合市場預估，也落在公司先前財測區間。

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圖：中芯國際財報

財報顯示，中芯國際第一季營運費用年增 30%，較前一季更大增 43%，成為拖累獲利表現低於預期的主要因素，顯示公司在中國官方積極推動半導體自主化之際，正持續投入產能擴充與先進製程布局，相關成本壓力仍在上升。

不過，中芯國際對後市展望轉趨樂觀。公司在提交港交所的文件中表示，基於客戶需求與目前在手訂單，對今年整體營運表現較去年第四季「更加樂觀」。公司預估第二季營收可望較前一季成長 14% 至 16%，毛利率則預估落在 20% 至 22%。

圖：中芯國際財報

值得注意的是，中芯國際第一季毛利率為 20%，優於市場預期，顯示即使大舉擴產，公司獲利能力仍維持一定韌性。作為中國技術最先進的晶圓代工業者，中芯國際被視為北京推動半導體自主與 AI 供應鏈本土化的重要指標，在美國持續限制中國取得高階 AI 晶片與先進半導體設備的背景下，其戰略地位進一步提升。

中芯國際強調：「基於客戶需求和在手訂單情況，相較於上個季度，我們對於今年的整體營運情況更加樂觀。公司將緊密追蹤客戶需求，靈活調配資源，加快產品響應速度，確保在複雜環境中依然能保持高品質的交付。」

不過，公司仍面臨產業逆風。中芯國際聯席執行長趙海軍先前曾警告，受 AI 帶動記憶體價格上漲影響，中低階智慧手機製造商訂單有所轉弱，部分電子製造商也因全球供應資源向 AI 領域傾斜，面臨關鍵零組件取得困難。