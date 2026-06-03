鉅亨網編譯段智恆 2026-06-03 21:20

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 持續推動法國成為全球人工智慧 (AI) 重鎮。美國 AI 新創 OpenAI 向《CNBC》證實，執行長阿特曼 (Sam Altman) 將受邀出席本月中旬在法國舉行的七大工業國集團 (G7) 峰會，並參與各國領袖層級對話，這將是他首度參加 G7 領袖峰會相關活動。

法國將於 6 月 15 日至 17 日主辦 2026 年 G7 峰會，與會成員包括美國、英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本及歐盟。隨著 AI 逐漸成為各國政策核心議題，預料將成為本次峰會的重要討論焦點之一。

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OpenAI 全球事務長勒漢 (Chris Lehane) 表示，奧特曼此次是應馬克宏邀請出席領袖峰會，預計將參與 AI 治理相關討論。他指出，AI 已不再只是對未來的討論，而是各國政府當前必須面對的現實課題。

馬克宏積極拉攏科技巨頭 打造法國 AI 中心

近年來，馬克宏積極向全球科技企業招手，希望吸引更多 AI 與資料中心投資落腳法國。

就在上周末，日本軟銀 (SoftBank) 宣布，未來五年將在法國投資 450 億歐元，用於建設 AI 基礎設施。軟銀執行長孫正義透露，這項投資計畫源於馬克宏主動邀請雙方會面，並親自遊說軟銀在法國興建資料中心。孫正義表示，雙方甚至透過簡訊持續討論合作細節，最終促成這項大型投資案。

此外，今年法國年度招商活動「Choose France」也吸引多項 AI 投資承諾。其中，阿拉伯聯合大公國投資基金 MGX 與法國國家投資銀行 Bpifrance 宣布投入 75 億歐元，在法國興建全新 AI 園區；Salesforce(CRM-US) 則承諾投資 20 億歐元擴大法國布局。

馬克宏希望透過資料中心、算力基礎設施與 AI 人才培育，讓法國成為歐洲 AI 發展核心，並降低歐洲在關鍵技術領域對美國企業的依賴。

OpenAI 將聚焦 AI 治理與安全議題

除了投資與產業發展外，OpenAI 也希望藉由 G7 平台推動 AI 治理框架。

勒漢表示，OpenAI 預期本次峰會期間，科技企業將提出一系列自願性承諾 (Voluntary Commitments)，協助建立更完善的 AI 安全規範。

其中，阿特曼此行最重要的議題之一是青少年網路安全。G7 數位部長今年 5 月底已就保護兒童網路安全達成共同立場，相關議題預料將延續至領袖峰會。

此外，OpenAI 也將聚焦前沿 AI 模型帶來的風險，尤其是在網路安全與生物科技領域的潛在威脅。隨著 Anthropic 推出具備先進能力的 Mythos 模型，以及 OpenAI 發布 GPT-5.5 Cyber 等新產品，企業與政府對 AI 可能被用於網路攻擊或其他高風險用途的憂慮持續升高。

近年來，OpenAI 也積極強化與各國政府合作關係。該公司去年推出「OpenAI for Countries」計畫，主打協助各國建置資料中心、擴充算力資源，並推廣 ChatGPT 等 AI 服務，希望成為各國推動 AI 發展的重要合作夥伴。