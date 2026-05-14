〈川習會〉小米、特斯拉要合作了？馬斯克與雷軍現身川習會晚宴 兩人同框自拍

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-15 04:00

在美國總統川普週四 (14 日) 晚上的國事訪問歡迎晚宴上，一張自拍照點燃汽車圈與科技圈，小米集團創辦人雷軍走到特斯拉執行長馬斯克身邊，兩人握手後，雷軍繼續笑著站在一邊，隨後拿出小米手機示意想和馬斯克合影，之後一起拍照留念，馬斯克也十分配合，還做出眨眼搞怪 (wink) 表情。

〈川習會〉馬斯克與雷軍現身川習會晚宴 兩人同框自拍(圖擷自央視新聞畫面)

根據《雷科技》報導，雷軍與馬斯克的交集早有淵源。2013 年，雷軍曾赴美拜訪馬斯克並參觀特斯拉工廠，2014 年馬斯克訪中交付首批車鑰匙時，雷軍是早期車主之一。

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2021 年，小米宣布造車時，雷軍在發布會展示當年與馬斯克同框的照片，當時他承諾十年投入 100 億美元，外界既期待又懷疑。如今，雷軍從「取經者」變成與馬斯克並肩自拍的競爭對手。

報導指出，市場數據印證小米汽車的崛起。2025 年小米 SU7 全年零售量達 25.8 萬輛，同期特斯拉 Model 3 銷量約 20 萬輛，小米 SUV YU7 今年前四月終端累計銷量 7 萬 1761 輛，奪得中國 SUV 銷量第一。