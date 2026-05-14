〈港股盤後〉鋰電池股走強 電力與黃金股下挫 恒指收平盤

鉅亨網新聞中心 2026-05-14 16:35

港股市場周四 (14 日) 窄幅震盪，主要指數收盤漲跌互現。截至收盤，恒生指數表現持平，收報 26,388 點，恒生科技指數下跌 0.35%，國企指數小幅下跌 0.2%。全日市場焦點集中在個別強勢板塊與大幅回調的資源電力股。

鋰電池股走強 電力與黃金股下挫 恒指收平盤(圖:shutterstock)

在科技與製造板塊方面，走勢明顯分化。鋰電池股表現活躍，寧德時代逆勢漲逾 1%。這主要受到福特汽車成立新子公司「福特能源」進軍儲能市場的激勵，據悉該公司將授權使用寧德時代的磷酸鐵鋰電池技術。科技股中，阿里巴巴表現亮眼漲 3.84%，百度集團漲 2.47%；然而美團跌逾 2%，中芯國際則跌 3.57%。

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此外，受 AI 核心主線帶動，碳化矽龍頭天岳先進大漲 18.29%，激光雷達公司圖達通上漲 17.92%。

相較之下，電力及風電板塊集體回調。大唐發電因發布風險提示稱尚無已投運的電協同項目，股價重挫 13.96%。風電領頭羊金風科技同樣大跌 10.81%，大唐新能源與協合新能源跌幅均超過 5%。

黃金股也遭遇集體下挫，招金礦業跌幅超過 10%。暴跌主因來自宏觀壓力：美國 4 月 CPI 與 PPI 數據雙雙超預期，推升美元指數連續走高，削弱黃金吸引力；同時，印度將黃金進口關稅由 6% 提高至 15%，重創實物黃金需求預期。

針對宏觀環境，中金公司指出，中國央行報告已刪除「降準降息」的表述，轉而強調「適度寬鬆」中的「適度」分量。這意味著短期內進一步降準降息的緊迫性下降，央行需在維持寬鬆與防控輸入型通膨及債市風險之間尋求平衡。