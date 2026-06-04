鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-05 06:19

儘管博通持續受惠於 AI 客製化晶片需求，但市場對其未來成長的期待已處於高檔。博通週四暴跌逾 12%，市值一夕縮水約 2,860 億美元，不僅創下公司史上最大單日市值蒸發紀錄，也寫下美企史上第四大單日市值損失紀錄。

‌



與此同時，美光股價下跌 7.7%，市值一口氣蒸發約 942.4 億美元，創下公司史上最大單日市值縮水紀錄。

Arm 重挫超 4%，AMD 收黑逾 3%，高通 (QCOM-US) 下跌約 2%，英特爾 (INTC-US) 跌近 1%。不過，Marvell (MRVL-US) 盤中一度重挫，終場逆勢收高近 5%，成為少數收紅的晶片股。費城半導體指數週四跌幅約 2.2%。

匯豐銀行首席多元資產策略師 Max Kettner 率領的團隊則警告，晶片價格走弱，加上 AI 基礎設施投資與部署速度可能放緩，是目前市場面臨的主要風險之一。

Vinh 進一步指出，博通重要客戶 Google 近來開始擴大供應鏈布局，引進更多晶片供應商，導致博通部分市占率受到挑戰。不過他強調，目前修正屬於合理回檔，長期仍看好博通在 AI 客製化晶片市場的競爭優勢。

值得注意的是，美光近期才剛受惠 AI 記憶體需求爆發，股價首度站上 1,000 美元關卡，多家華爾街機構也持續上調目標價。

Itau BBA 分析師 Stephano Gabriel 表示，目前 AI 產業鏈最大的瓶頸仍是記憶體供應，而且供需緊張情況正持續加劇，顯示高記憶體價格可能不只是景氣循環現象，而是結構性需求帶動的結果。

Gabriel 認為，若美光未來能與客戶簽訂更多長期供貨協議，鎖定目前較高的記憶體價格水準，將有助於提升營收可預測性，並降低市場對產業景氣高峰已至的疑慮。

Truist Wealth 投資長暨首席市場策略師 Keith Lerner 則表示，市場在經歷一波強勁漲勢後出現整理其實相當正常。他指出，目前企業基本面依然穩健，牛市格局尚未改變，但股市不可能一路直線上漲。