鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-05 07:40

晶片股周四 (4 日) 遭遇逾兩周來最慘烈賣壓，但從市場一些蛛絲馬跡來看，有一部分交易員正押注這波跌勢不會持續太久。

涵蓋輝達 (NVDA-US)、英特爾(INTC-US) 與超微 (AMD-US) 等晶片龍頭的費城半導體指數 (SOX) 盤中一度重挫 6.3%，但到尾盤跌幅收斂，終場下跌約 2%。

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這波賣壓起因於博通 (AVGO-US) 發布的 AI 晶片銷售展望低於市場預期，導致股價重挫近 13%，創去年初以來最大單日跌幅。

博通本周稍早才受 AI 熱潮推動，市值增加約 1,500 億美元，但最新財測未能滿足市場高度期待。公司預估本季 AI 半導體營收約 160 億美元，低於分析師平均預估的 172 億美元，引發市場擔憂 AI 投資熱潮是否已推升相關個股估值至過高水準。

Bank J Safra Sarasin 股票策略師 Wolf von Rotberg 表示，近期漲幅最大的市場區塊估值已出現偏高現象，不排除股市領漲族群出現輪動，由科技股以外的產業接棒。

不過對於擔心錯過半導體股漲勢的投資人而言，這波回檔反而提供了逢低布局機會。自 3 月底以來，費城半導體指數幾乎翻倍上漲。

Susquehanna International Group 衍生性商品策略共同主管 Christopher Jacobson 表示，客戶趁機賣出博通與美光 (MU-US) 等遭重挫晶片股的賣權(Put Option)，實際上是在押注股價未來將反彈走高。

他說：「顯然有些交易員一直在場外等待，希望出現回檔後再進場買進。」

這波回檔也讓近期引發人工智慧 (AI) 泡沫疑慮的半導體股，漲勢暫時踩煞車。不過，類似擔憂過去兩個月以來出現不只一次，而費半在歷經幾次回檔後，最終仍持續走高，反映投資人追逐 AI 題材帶來的報酬。

另類投資公司 Cohalo 管理合夥人 Colton Loder 表示，博通令人失望的 AI 晶片展望確實讓早盤的市場情緒陷入悲觀，但一些投資人逐漸認知到，問題可能僅限於個別公司，而非整體晶片產業面臨的廣泛挑戰，讓相關疑慮有所緩解。

Jacobson 指出，經驗較豐富的投資人目前傾向透過個股建立多頭部位，同時利用 ETF 作為避險工具，反映市場對未來可能出現修正仍保持一定警覺。