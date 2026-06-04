鉅亨網編輯林羿君 2026-06-05 06:20

通訊刊物「熊市陷阱報告」（the Bear Traps Report）、曾在雷曼兄弟擔任交易員的麥克唐納（Larry McDonald）表示，湧向科技股的投資人，應該開始把資金轉向鈾等核能資產。

麥克唐納指出，那斯達克 100 指數總市值飆升，正為市場的「重大（類股）輪動」創造條件。

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他解釋，K 型發展的美國經濟正驅使投資人遠離對零售敏感的陷入困境類股，進入被視為安全交易的科技股，「就像一條拉長的橡皮筋，情況很像新冠疫情爆發前夕。即便新冠疫情險惡風暴正襲向美國本土，市場在 2020 年 2 月卻每天都上漲，所有人都躲進科技股，目前的情況也一樣。」

麥克唐納指出，一些投資人正在削減其他領域的曝險，以騰出空間，投資即將到來的 SpaceX 與 OpenAI 重大 IPO。

回想起在雷曼兄弟任職期間，金融累類股總市值在 2005 年的某一刻曾接近標普 500 指數的 25%，他認為未來也正出現這種「最糟糕的格局」。

麥克唐納也認為，通膨衝擊將到來，隨著世界盃足球賽即將吸引世界各地球迷飛往美國、加拿大及墨西哥的主辦城市，同時荷姆茲海峽形同封閉，石油供應將面臨壓力。

他說，美國政府「之前確實釋出戰略儲油以壓低油價，但現在我們迎來夏季開車旺季、以及所有來自 AI 的能源需求。因此，我認為在未來兩個月內，實質通膨彈升、驅使資金走出科技股，流向實體資產的機率，確定有近 90%-100%」。

他指出，如果通膨再次飆升，聯準會（Fed）將面臨一場陷阱，因為基於消費者「已受創」，Fed 將無法升息，導致停滯性通膨，「帶來重大的類股輪動，資金將流入各種實體資產、石油和天然氣公司，以及控制實體資產的公司。」

麥克唐納曾在 2016 年形容金礦累股是「極力推薦買進」（screaming buy）的資產，也曾在去年討論資金會輪動到金礦類股。他表示，去年 9 月到今年 2 月看到 Fed 轉鴿而買進黃金的「散戶觀光客」，已在伊朗戰爭的衝擊出場，許多新興市場國家也被迫出售黃金。

他說：「歸根結底為我們即將面臨的通膨震撼，加上夏季開車旺季和世界盃，可能會讓 Fed 轉鷹，嚇跑黃金和白銀（市場）的資金。」

但麥克唐納表示，屆時將是以低價買進礦業類股的時機，類似 2022-2023 年的情況。他正開始買進 Agnico Eagle（AEM）和其他金礦類股，且認為金價在每盎司 4,100 美元左右時似乎是買點，因為他預期金價將在 2027 年或 2028 年漲到每盎司 6,500-7,000 美元。

他也回憶，1968 年 - 1981 年高利率和全球衝突的情勢，成為鈾和貴金屬的獲利期，當時有 3%-4% 的家庭財富在這類資產，現在已降至不到 1%。