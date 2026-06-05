美祭強迫勞動關稅 貿易代表：仍將遵守與歐日達成的關稅上限

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-05 08:30

《路透》報導，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 周四 (4 日) 表示，美國將遵守與歐盟、日本及其他國家達成的貿易協議中的關稅上限，而美國計劃針對強迫勞動商品課徵的新關稅，也具備相應法律依據。

美國貿易代表葛里爾：將遵守與歐日達成的關稅上限(圖：Reuters/TPG)

葛里爾在巴黎出席經濟合作暨發展組織 (OECD) 部長級會議期間向記者表示，「我們明白，協議就是協議。」

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美國已與歐盟及日本達成協議，將大多數歐盟與日本輸美商品的關稅上限設定為 15%。

然而，葛里爾領導的美國貿易代表署 (USTR) 周二宣布，將對 60 個國家實施新一輪關稅措施。美方援引《1974 年貿易法》(Trade Act of 1974)第 301 條調查結果，認定這些國家未能有效遏止涉及強迫勞動製造商品的貿易行為，因此構成不公平貿易。

葛里爾表示，另一項針對產業結構性產能過剩問題的 301 調查結果，預計將於未來幾周公布。這項調查涵蓋美國 16 個主要貿易夥伴，包括中國、歐盟及日本。

若根據該調查實施新關稅，美國對歐盟及日本商品課徵的關稅可能高於 15%，除非受到先前貿易協議所設定的上限約束。

談到美歐貿易協議時，葛里爾表示，協議內容已承認，美國可在「一定程度內」加徵關稅，而 301 調查結果則賦予美國總統川普採取相關措施的法律授權。

歐盟執委會貿易執委 Maros Sefcovic 在 OECD 會議期間與葛里爾會面後表示，雙方一致認同：「協議就是協議。」對歐盟而言，這代表先前在蘇格蘭登拜里 (Turnberry) 達成的協議內容應獲完整遵守，其中包括涵蓋所有商品的 15% 關稅上限。

Sefcovic 表示，歐盟國家對於被納入強迫勞動關稅名單感到意外，因為歐盟一向擁有相當嚴格的勞工保障標準。他仍預期，歐洲議會最終將批准與川普政府達成的登拜里協議。