鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-05 07:50

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 週四 (4 日) 罕見向俄羅斯總統普丁發出公開信，提議雙方舉行面對面會談，打破俄烏戰爭僵局，並呼籲全面停火。不過，普丁稍早已排除停火方案，但表示願意與烏克蘭達成協議，前提是雙方必須做出妥協。

俄羅斯自 2022 年 2 月全面入侵烏克蘭以來，雙方戰事已持續超過四年。近期由於中東局勢升溫以及伊朗衝突爆發，俄烏停火談判再度陷入停滯，先前在日內瓦、阿布達比及伊斯坦堡舉行的和平談判均未能取得突破。

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澤倫斯基週四在這封超過 1,800 字的公開信中指出，和平只能透過烏克蘭與俄羅斯之間的直接接觸來實現。他表示，目前美國正將注意力集中在伊朗問題上，若只是等待俄烏戰爭重新成為華府關注焦點，將是錯誤做法。

澤倫斯基寫道，烏克蘭每天都在承受戰爭帶來的人員傷亡，每一次失去生命都令人痛心。他也指出，俄羅斯民眾同樣受到戰爭影響，不僅面臨無人機與飛彈攻擊威脅，也遭遇燃料短缺與物價上漲壓力。

他在信中向普丁喊話：「不要害怕走上結束這場戰爭的道路，這是你現在最需要做的事。」

澤倫斯基提議，雙方可在瑞士或土耳其等中立國家舉行領袖峰會，透過直接對話尋求終戰方案。

克里姆林宮隨後證實已收到這封公開信，並表示普丁將獲得相關簡報。

這封公開信發布前一天，烏克蘭無人機襲擊了聖彼得堡郊區。當時普丁正在家鄉聖彼得堡出席大型國際經濟論壇。

普丁接受媒體提問時表示，他願意與烏克蘭達成協議，但強調任何協議都需要雙方作出讓步。

不過，普丁同時質疑澤倫斯基是否仍具備合法代表烏克蘭的資格，稱這項問題應由法律專家進行分析。他也重申俄方對頓巴斯 (Donbas) 地區的主張，顯示雙方在領土問題上仍存在重大分歧。

對此，澤倫斯基在公開信中反駁普丁，指俄軍多年來始終未能完成奪取頓內茨克州 (Donetsk) 的目標，並直言：「你不會拿下它。」

美國總統川普則對俄烏領袖可能會面表示支持，稱這將是「一件很棒的事」，但同時敦促雙方都必須做出妥協。

川普說：「如果他倆能見面，那非常好，他們應該見面的，把事情解決掉。」

當被問及俄烏雙方應做出哪些妥協時，川普拒絕透露細節，但表示希望雙方都能作出必要讓步，並認為談判仍有取得進展的機會。

川普上任後曾宣稱可在一天內結束俄烏戰爭，但數月來由美國主導的斡旋始終未能讓雙方接近達成協議。近幾個月來，川普政府的外交重心也逐漸轉向美國與以色列對伊朗的軍事行動。