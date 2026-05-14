鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-14 17:20

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS) 資深研究員李文 (Henrietta Levin) 周三 (13 日) 在《外交事務 (Foreign Affairs)》撰文，認為在美中角力中，中國已悄然建立起對美國國家安全措施 (如出口管制) 的實質影響力，並在外交博弈中占據上風。

《外交事務》：美國恐已失去對中國的影響力(圖:REUTERS/TPG)

李文指出，在過去的一年裡，美中關係經歷了令人目眩神迷的劇烈波動。2025 年春季，美國總統川普對中國實施了事實上的貿易禁運，北京隨即採取報復行動；然而僅僅數月後，川普便開始宣揚兩國間的「G-2」夥伴關係。這種表面的起伏掩蓋了更深層且具持久性的結構性轉變，即中國已逐漸占據上風。

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「釜山協議」與北京的新否決權

2025 年初的貿易戰以中國處於相對強勢地位告終。北京透過限制關鍵稀土和礦物出口，威脅到美國製造業的生存，迫使川普政府迅速尋求退路。隨後在 2025 年 10 月南韓釜山峰會上達成的安排，徹底改變了兩國關係的性質。

根據協議，中國暫停了最嚴厲的稀土出口管制，以換取華盛頓在國家安全出口管制上的重大讓步。美國撤回了旨在堵住半導體禁令漏洞的新規，並承諾不針對中國實體實施新的出口管制。李文強調，這意味著，過去由美國單方面決定的國安措施，現在北京擁有了事實上的「否決權」，這種不對稱的安排顯著增強了中國的戰略地位。

外交風格的轉向：面子換取裡子

目前的華盛頓似乎更看重外交上的「觀感」(Optics) 而非「實質內容」(Substance)。川普極度渴望展現與習近平個人關係的熱絡，而北京則敏銳地抓住了這個機會，利用隆重的禮遇和象徵性的友好，來換取美國在台灣等戰略核心利益上的讓步。

李文認為，與過去將議題區分為「合作領域」與「分歧領域」的做法不同，現在的美國傾向於將所有問題掛鉤並視為可談判的籌碼。川普似乎相信透過個人交往能解決所有問題，這可能導致華盛頓為了換取大豆採購等短期經濟利益，而在涉及台灣地位或技術保護等長期競爭議題上做出戰略讓步。

此外，由財政部長貝森特 (Scott Bessent) 主導對中國外交，也反映出美方將經濟目標置於戰略地位之上的傾向。

盟友體系的裂痕與外交脫鉤

另一個重大轉變是美國將對中外交與全球影響力競爭「脫鉤」。過去，美國會利用與中國的對話來安撫並強化與盟友的關係，確保盟友的利益在談判桌上得到體現。但現在，川普政府傾向於將每段關係視為獨立事務處理。

例如，川普即將進行的北京之行將是自 1998 年以來，首次有美國總統在訪問中國時不順道訪問盟國。北京正利用這種美中「和解」的表象，向全球散播對美國可靠性的疑慮，試圖瓦解盟友對華盛頓的信任。中國特別希望促使川普在台灣問題上改變措辭，從傳統的「不支持獨立」轉向更具傾向性的「反對獨立」，藉此削弱台灣民眾的信心並動搖區域夥伴的立場。

言行不一的風險與未來的選擇

儘管華盛頓在外交辭令上表現出寬容與冷漠，但美國在亞太地區的軍事行動依然強勁，包括大規模多國軍演以及持續的對台軍售。這種「外交上的妥協」與「軍事上的持續運作」之間的嚴重分歧，極大地增加了誤解與誤判的風險。