鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-14 18:00

倫敦證券交易所集團 (LSEG) 周四 (14 日) 的船舶追蹤數據顯示，一艘由日本引能仕 (Eneos) 煉油集團管理的巴拿馬籍原油輪已通過荷姆茲海峽，這是第二例與日本相關的油輪成功穿越該海域。

日本首相高市早苗在社群平台 X 上發文指出，她已直接聯繫伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），要求允許該船通行。她提到，該船共有四名日籍船員。

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船舶追蹤數據顯示，這艘名為「引能仕奮進號」(Eneos Endeavor)的超大型油輪 (VLCC)，周三晚間開始在阿曼首都馬斯喀特(Muscat) 以北海域發送位置訊號，並向東航向阿拉伯海。

在此之前，該船最後一次發送訊號是周一位於阿布達比以北的波斯灣海域。由傳訊紀錄的空白期來看，該船在穿過荷姆茲海峽時並未向外界廣播動向，顯然採取罕見的「地下化」策略，在不開啟追蹤系統的情況下穿過荷姆茲海峽。

引能仕社長宮田知秀在周四的財報記者會上證實，「引能仕奮進號」已通過荷姆茲海峽，預定將在 5 月底至 6 月初之間抵達日本。

而據日本外務大臣茂木敏充提供的訊息，「引能仕奮進號」並未向伊朗政府支付任何通行費以換取通行。

根據高市早苗的說法，目前仍有 39 艘與日本相關的船隻受困於波斯灣地區。她說：「政府將繼續積極採取一切外交手段與協調工作，以確保包括日籍關聯船隻在內的所有船隻，能盡早通過荷姆茲海峽。」

自 2 月下旬中東戰爭爆發以來，「引能仕奮進號」是第二艘穿過荷姆茲海峽的日本籍 VLCC。4 月下旬，「出光丸」(Idemitsu Maru) 成為第一艘穿越該海域的日本 VLCC，當時「出光丸」載有沙烏地阿拉伯原油，不過該船全程開啟追蹤廣播。

出光興產本周表示，預期荷姆茲海峽將在 7 月至 9 月間重新開放，且杜拜原油指標價格可望在 2027 年 3 月、即下一年度結束前，回落至戰前水準。