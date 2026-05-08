鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-08 18:00

CNBC 報導，繼「TACO 交易」之後，市場現在出現了一個新術語「NACHO」，反映出交易員愈來愈懷疑荷姆茲海峽危機在短期內結束的可能性。

這個縮寫代表「荷姆茲海峽沒機會重啟」(Not A Chance Hormuz Opens)，並已在交易室與市場評論家之間流傳，用來描述市場對於美國總統川普多次宣稱將迅速重啟這個關鍵水道的說法，愈來愈感到懷疑與不信任。

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eToro 市場分析師 Zavier Wong 說：「這本質上是市場對快速解決方案失去希望。在危機期間，每當出現停火頭條，油價就會遭到拋售，但交易員期待的結果從未發生。NACHO 代表市場承認高油價並非暫時性的貿易衝擊，而是當前的市場環境。」

美國與伊朗周四在荷姆茲海峽交火，雙方互指對方先挑起衝突。儘管這進一步危及兩國脆弱的停火協議，但川普隨後受訪時竟將此衝突形容為「只是小摸一把」(just a love tap)，並堅持停火協議仍然有效。

然而，川普周三才警告，若伊朗不同意和平協議，美方將展開「更高層級」的轟炸。雖然當時另有報導指稱華盛頓與德黑蘭正接近達成結束戰爭的協議，緊張局勢仍持續升級。

業界資深人士指出，NACHO 交易反映出石油、航運、通膨避險與利率市場的部位轉移，投資人愈來愈把荷姆茲海峽的動盪，視為總體背景的「長期特徵」，而非暫時性的地緣政治衝擊。

雖然布蘭特原油已從 4 月底的戰時高點每桶 126 美元回落，但目前仍比中東衝突加劇前高了 38%。布蘭特原油周五報價回升到 100 美元以上。

Wong 指出，另一個明確訊號在保險市場：荷姆茲海峽的戰爭附加險在 3 月達到船舶價值 2.5%，達到巔峰，與戰前的 0.1% 相比明顯上揚。雖然目前有所下滑，但仍維持在戰前水準的八倍左右。

TACO 對決 NACHO？

道富環球投資管理 (State Street Global Advisors) 分析師表示，描述川普在關稅與地緣政治邊緣政策上「總是退縮」(Trump Always Chickens Out) 的 TACO 交易，目前正與 NACHO 交易並行。

報告中說：「TACO 交易與 NACHO 交易正於第 2 季同步上演，儘管能源價格高漲，卻未能阻礙標普 500 指數反彈並再創歷史新高。」

道富指出，市場在恢復對聯準會 (Fed) 激進降息的預期前，仍需看到實質性的和平協議，「如果未來一到三個月，油價維持在 100 美元新常態，金價可能難以維持目前邁向每盎司 5000 美元的上漲動能。反之，若油價因和平協議及荷姆茲海峽重開而回落至 80 美元，金價可能迅速突破 5000 美元，並挑戰 5500 美元關卡。」

儘管股市大展韌性，但英傑華投資 (Aviva Investors) 高級經濟學家 Vasileios Gkionakis 警告，利率市場已開始反映對長期能源衝擊的恐懼。

他指出，荷姆茲海峽若長期關閉，將觸發「更持久的通膨衝擊」，同時提高全球經濟衰退的機率。

Gkionakis 表示，目前只有一部分市場完全擁護 NACHO 論點。雖然石油、航運保險與利率市場感到不安，但風險資產仍相對樂觀，股市多次創新高。