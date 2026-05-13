鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-13 11:40

路透引述五名知情人士說法報導，伊拉克與巴基斯坦已分別與伊朗達成協議，確保其原油與液化天然氣 (LNG) 能順利通過波斯灣，凸顯德黑蘭當局正在強化控制荷姆茲海峽能源流動的能力。

荷姆茲海峽掌握全球 20% 原油與 LNG 流動，是能源命脈，但受中東衝突影響，目前處在實質上遭封鎖的狀態。

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美國最近幾周封鎖船舶在伊朗港口靠岸，伊朗一開始也試圖切斷海峽交通，但牛津能源研究所 (OIES) 分析師 ClaudioSteuer 指出，伊朗現在立場已轉向，「伊朗已從封鎖荷姆茲海峽轉為控制出入權…… 這裡不再是中立的轉運路線，而是受控制的走廊」。

伊拉克確保原油出口財源、卡達 LNG 運往巴基斯坦

報導披露，伊拉克透過與伊朗的協議，確保讓兩艘超大油輪 (VLCC) 得以安全通行，每艘船載有約 200 萬桶原油，已於周日通過海峽。

伊拉克石油部官員表示，政府正努力爭取更多通行許可，以捍衛占國家預算 95% 的石油收入。該名官員說：「伊拉克是伊朗的盟友，若伊拉克經濟惡化，也將損害伊朗在當地的經濟利益。」

無獨有偶，兩艘裝了卡達 LNG 的油輪正前往巴基斯坦。戰前的巴基斯坦每個月會接收約 10 船 LNG，現在正面臨夏季酷暑引發的龐大電力需求。

據悉，伊拉克與巴基斯坦均未就通行事宜向伊朗或伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 直接支付款項。卡達雖未直接參與此雙邊協議，但在發貨前已告知美國。

伊朗強化掌控權

MSTMarquee 諮詢公司研究主管 SaulKavonic 警告，若有愈來愈多政府願意與伊朗達成通行協議，恐導致「伊朗永久控制荷姆茲海峽」的想法變成常態。

航運數據顯示，戰前每月約有 3000 艘船隻通過荷姆茲海峽，如今運量僅剩當時的 5%。

能源供應中斷之下，布蘭特原油自 2 月底衝突爆發以來飆漲逾 50%，歐洲與亞洲的 LNG 價格也上漲約 35-50%。伊朗已經表明，希望在戰後保留對荷姆茲海峽的控制權，並要求賠償、解除制裁及解凍資產，但遭美國總統川普形容為「垃圾」條件，澆熄了

停戰的希望。