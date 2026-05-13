鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-13 23:40

微軟 (MSFT-US) 旗下職場社群平台 LinkedIn 再度啟動裁員。根據《路透》引述知情人士報導，LinkedIn 周三 (13 日) 將通知員工展開新一波人力調整，預計裁撤約 5% 員工，以目前全球超過 1.75 萬名全職員工估算，受影響人數可能接近 900 人，成為科技業今年最新一波縮編案例。

知情人士指出，這次裁員主要與組織重整有關，LinkedIn 希望將人力重新配置至業務成長更快的領域，而非由人工智慧 (AI) 直接取代員工職位。不過，在全球科技業加速將資源轉向 AI 之際，AI 帶來的人力重組壓力，仍持續籠罩整個軟體產業。

‌



根據彭博取得的內部備忘錄，LinkedIn 執行長夏皮洛 (Daniel Shapero) 向員工表示，公司必須為用戶創造更大價值，同時提升獲利能力，因此決定進行組織調整。此次裁員將涵蓋多個部門，包括工程、產品及行銷等職能。

LinkedIn 發言人也證實，公司已進行組織變革，以在未來競爭環境中取得更佳定位，但未透露具體裁員規模。

值得注意的是，LinkedIn 業績近期仍維持成長。根據微軟提交的監管文件，LinkedIn 截至最近一季營收較去年同期成長 12%，且 2026 年成長動能進一步加速。LinkedIn 在截至 2025 年 5 月的微軟上一個會計年度中，全年營收達 178 億美元。

儘管業務表現穩健，微軟近年仍持續精簡人力，以因應 AI 資料中心與相關基礎建設帶來的龐大資本支出壓力。LinkedIn 自 2016 年被微軟收購後，長期維持相對獨立營運，目前由微軟執行副總裁羅斯蘭斯基 (Ryan Roslansky) 監督業務。