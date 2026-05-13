阿里巴巴獲利暴跌84%卻飆漲7% 市場為何反而買單？

鉅亨網編譯許家華 2026-05-14 05:00

阿里巴巴 (BABA-US) 最新財報雖然獲利大幅下滑，但市場更關注其對 AI 業務的強勢展望與持續加碼投資態度。公司高層周三 (12 日) 在法說會上強調，未來 3 至 5 年 AI 投資報酬率將「極為明確」，帶動股價周三由盤前重挫翻紅，盤中一度大漲 7.5%。

阿里巴巴公布截至 3 月底止季度財報，經調整 EBITA(稅息折舊及攤銷前利潤) 為 51 億元人民幣 (約 7.509 億美元)，年減 84%。該指標主要排除一次性收益與損失，用以反映企業核心業務獲利能力。

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儘管核心獲利明顯承壓，但投資人對公司 AI 戰略態度轉趨樂觀。阿里巴巴執行長吳泳銘在法說會表示，公司認為目前 AI 投資的回報方向非常清晰，未來 3 至 5 年將能看到顯著成果。他並指出，AI 需求強勁程度超出預期，未來 5 年所需算力投入，可能超越過去提出的 3 年 3800 億元人民幣資本支出計畫。

不過，吳泳銘也說明，未來算力需求未必完全反映在資本支出 (capex) 上，部分運算能力可透過租賃方式取得，並列入營運成本。

阿里巴巴近年積極布局 AI 相關基礎建設，包括 AI 晶片、資料中心，以及自家通義千問 (Qwen) 大型語言模型系列。這些投入已逐漸反映在雲端業務表現上。

財報顯示，阿里巴巴雲智能集團季度營收達 416 億元人民幣，年增 38%，增速較前一季進一步加快；該部門經調整 EBITA 更大增 57%。公司指出，AI 相關產品營收已連續 11 個季度維持三位數成長。

阿里巴巴財務長徐宏表示，AI 帶動的需求持續推升雲端業務成長，公司戰略投資正逐步轉化為實際業績。阿里巴巴同時透露，本季 AI 相關營收已達 90 億元人民幣。

吳泳銘進一步預估，公司 AI 模型與應用服務的年度經常性收入 (ARR)，在 6 月季度將突破 100 億元人民幣，並有望在年底前達到 300 億元人民幣。

除了雲端業務外，阿里巴巴也持續加碼中國即時零售市場。所謂「即時零售」是指消費者可在 1 小時內收到商品的快速配送服務，目前已成為中國電商平台競爭最激烈的戰場之一。

受到相關補貼與投資影響，阿里巴巴中國電商事業群經調整 EBITA 年減 40%，即使客戶管理收入 (最大收入來源) 仍年增 1%。不過，即時零售業務營收年增高達 57%，推升整體中國電商營收年增 6%。

阿里巴巴高層表示，未來不會放緩 AI 投資腳步，並將持續把握目前關鍵發展窗口。公司認為，AI 產業仍處於重要早期階段，未來兩年將維持高度投入。

在 AI 晶片方面，阿里巴巴也強調自身具備差異化優勢。吳泳銘表示，公司是中國唯一能大規模提供自研 AI 晶片的 AI 雲服務供應商，因此能掌握算力供應鏈自主權，同時向客戶提供具競爭力的 AI 推理與訓練服務。

他指出，在全球算力供應仍偏緊情況下，這項結構性優勢有利於公司營收成長與毛利率改善。