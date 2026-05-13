鉅亨網新聞中心 2026-05-13 21:30

在 2026 年的 Android Show 上，Google(GOOGL-US) 正式推出了 Gemini Intelligence，這項重磅更新象徵著安卓系統的重大轉型。Google 安卓生態系統總裁 Sameer Samat 指出，安卓正從單純的「作業系統」進化為一套「智慧系統」，透過深度整合 Gemini AI，讓裝置能夠更主動、超前地協助使用者處理日常生活。

從對話機器人轉向行動代理人

‌



Gemini Intelligence 的核心在於其「主動性」。不同於以往使用者提問、AI 回答的傳統助手模式，Gemini 現在更像是一個「AI 代理」(AI Agent)。它具備跨應用程式的自動化執行能力，能理解螢幕內容並完成複雜任務。

例如，Gemini 可以自動瀏覽 Gmail 中的教學大綱，並直接將所需的教科書加入購物車；或者當使用者在飯店大堂拍下一張旅遊簡介時，Gemini 能自動在 Expedia 上搜尋並規劃適合多人的行程。

此外，針對網約車和外賣應用，Google 已在三星 Galaxy S26 和 Google Pixel 10 上進行了深度調校，確保多步驟自動化操作流暢無阻。

為了確保安全，Google 強調「人在迴路中」(Human in the loop) 的原則，任何涉及交易的行為最終都必須由使用者確認。

Rambler 與生成式 UI

在使用者體驗方面，Google 推出了多項基於 Gemini 的創新功能：

Rambler 語音優化 ： 針對人類說話時常有的重複、贅詞 (如「嗯」、「啊」) 進行修飾，將自然的口語轉化為精鍊、專業的文字，並支援多語言混合輸入 (如英、印混合)。

： 針對人類說話時常有的重複、贅詞 (如「嗯」、「啊」) 進行修飾，將自然的口語轉化為精鍊、專業的文字，並支援多語言混合輸入 (如英、印混合)。 Create My Widget(自定義小工具) ： 這是「生成式 UI」的開端，使用者只需用自然語言描述，例如「每週推薦三道高蛋白食譜」，系統便會自動生成專屬的桌面小工具。

： 這是「生成式 UI」的開端，使用者只需用自然語言描述，例如「每週推薦三道高蛋白食譜」，系統便會自動生成專屬的桌面小工具。 智慧瀏覽與填充： Chrome 瀏覽器將加入 Gemini 助手協助研究與總結網頁內容；而進化後的「Google 自動填充」則能利用跨 App 的個人資訊，一鍵填寫複雜的行動裝置表格。

Googlebook 與生態系擴張

除了手機，Google 也展示了 AI 硬件的全面佈局。最受關注的是與宏碁、華碩、戴爾、惠普及聯想合作打造的 Googlebook。這是一款為 Gemini Intelligence 打造的全新筆電，引入了「智能光標」(Magic Pointer) 功能——使用者只需晃動光標指向螢幕內容，Gemini 就能快速提供建議，如點擊電郵日期安排會議或組合多張圖片。

此外，擁有 2.5 億用戶規模的 Android Auto 也迎來了十年來最大的更新，深度整合 Gemini 以協助車主在駕駛中處理點餐等任務。Gemini Intelligence 的功能將在今年夏天率先登陸三星和 Pixel 手機，隨後於今年晚些時候擴展至手錶、汽車、眼鏡及筆電等裝置。

硬剛蘋果 Apple Intelligence

Google 此舉被視為對蘋果 (AAPL-US) 即將發布的 Apple Intelligence 的正面回擊。市場分析指出，Alphabet 在 AI 策略上的成功已推動其股價在過去一年上漲超過 140%，遠超蘋果。

然而，隨之而來的挑戰也不容忽視。部分使用者對 AI 處理海量數據所帶來的隱私風險表示擔憂。同時，業界也在觀望 Googlebook 是否真能挑戰 MacBook 或 Windows 筆電的統治地位，以及硬體是否能扛住運行 Gemini 核心所帶來的效能與電池壓力。