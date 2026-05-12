鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-12 12:30

報導指出，全球科技龍頭企業正爭相佈局 AI，掀起一波前所未有的晶片搶購潮，也讓台積電成為這場軍備競賽中最大的受益者。

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這股龐大需求直接推升台積電的產能利用率與獲利能力。台積電今年第一季毛利率已從一年前約 59% 攀升至約 66%。

更值得注意的是，在基本面強勁的同時，台積電目前股價對應的遠期本益比僅約 21 倍，低於費城半導體指數 26 倍的均值，也遠低於英特爾和超微半導體等一些熱門晶片製造商，估值相對不貴。

先進製程稱霸全球 台積電握 AI 晶片時代隱形定價權

《WSJ》指出，在先進製程領域，台積電幾乎沒有真正的競爭對手。三星的晶圓代工營收遠落其後，英特爾與日本 Rapidus 仍在爭取立足空間，馬斯克近期宣布的 Terafab 計畫即便借助英特爾之力，距離量產依然遙遙無期。

這種近乎壟斷的市場地位，使台積電在供需極度緊張之際握有隱性定價權。隨著客戶轉向更先進的晶片，價格肯定會上漲，進而在未來幾年內推動營收成長。

例如，輝達 (NVDA-US) 在截至今年 1 月最新會計年度的採購承諾已逾 950 億美元，其中相當大比例預計支付給台積電，而兩年前這一數字僅為 160 億美元。

部分客戶甚至提前數年鎖定產能，並預付數十億美元以確保拿到晶片。

對此，台積電董事長魏哲家措辭審慎地表示：「我們不會大幅調整定價，我們只是努力確保客戶能在各自市場取得成功。」

N2 量產短期壓縮毛利 台積電靠 AI 需求與長約穩固長線優勢

不過，台積電獲利面並非毫無隱憂。

台積電財務長黃仁昭坦承，下半年毛利率將因最新一代 N2 製程進入量產爬坡階段而有所收窄。在產能爬坡階段，成本會上升，然後在生產穩定後下降。

此外，基於美國營運成本高於台灣，台積電在美國工廠的擴張也對其利潤率構成壓力。

從長期來看，隨著其最先進晶片製造技術逐漸成熟，利潤率預計將再次改善。此外，台積電擴大生產「略低於最尖端的晶片」策略也可能進一步提升獲利能力。

目前，台積電正在台灣、日本與美國擴產所謂的 N3 晶片，這將有助於其滿足 AI 晶片需求，同時因為這些製程可使用較舊、部署成本較低的生產設備，因此能有效降低資本支出壓力。

資本支出規模則是台積電面臨的另一個潛在擔憂。該公司上個月表示，今年資本支出將接近先前預測的 520 億至 560 億美元區間的上限，但擴張節奏尚屬穩健。

魏哲家也表示，他對今年營收成長超過 30%「充滿信心」，而這一增速將超過其資本支出增速。

同時，客戶的長期採購承諾與預付款安排，也為台積電提供了遠超業界慣例的訂單能見度，大幅降低了產能投資的不確定性。