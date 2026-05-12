鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-12 14:35

欣陸投控 (3703-TW) 公布最新財報獲利資訊，2026 年第一 季稅後純益 2.71 億元，每股純益為 0.33 元，欣陸投控指出，欣陸投控三大事業體均維持充實的營收存量。

欣陸投控執行長張方欣。(鉅亨網記者張欽發攝)

欣陸投控 2026 年第一季營收 63.61 億元，較去年同期減少 14.1%，主係環境工程及水資源處理事業（欣達環工）營建工程收入減少，抵銷不動產開發事業（大陸建設）新建案完工交屋金額較去年同期成長的貢獻。營業毛利率受不動產開發事業的營收占比提升影響，毛利率 14.38%，較去年同期上升 4.23 個百分點。在毛利率帶動之下，欣陸投控 2026 年第一季營業淨利較去年同期成長 58.7%，首季稅後純益較去年同期成長 5.81 倍。

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欣陸投控三大事業體均維持充實的營收存量。公司指出，截至 2026 年第一季底，營建工程事業（大陸工程）的營收存量 1103 億元，相當於該事業體 2025 年營收的 4.7 倍；不動產開發事業的營收存量為 261 億元，相當於該事業體 2025 年合併營收的 3.6 倍。