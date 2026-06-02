鉅亨網新聞中心 2026-06-02 14:10

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳近日發表重要演講，宣告人工智慧（AI）已從生成式 AI 演進至全新形態「AI 代理」，並強調「實用 AI 時代」已正式開啟。他從生產力釋放、企業 IT 重構，到個人電腦全面革新，完整勾勒出這場科技變革的輪廓。

黃仁勳以全球最大程式碼托管平台 GitHub 為例，具體說明 AI 代理帶來的生產力爆發。

‌



數據顯示，GitHub 平台上的程式碼提交次數從 2023 年的 3 億次，成長至 2024 年的 4 億次、2025 年的 5 億次，而 2026 年前幾個月，這個數字幾乎暴增至三倍。

他指出，全球約有三千萬名職業軟體開發人員，每年創造逾一兆美元的薪資支出，卻撐起全球規模高達 100 兆美元的產業。

然而，隨著 AI 代理的介入，同樣一兆美元的薪資投入，如今卻能帶來近三倍的產出，等同於釋放了高達 9 兆美元的生產力。

面對外界對「AI 搶走工作」的擔憂，黃仁勳態度直接且強硬：「有人說 AI 會減少工作崗位，這完全是無稽之談。」

他強調，全球軟體工程師的人數正持續增長，原因很簡單，若工程師藉助 AI 能創造如此驚人的產值，企業自然更願意廣納人才。

Token 成為實用 AI 時代的核心貨幣

黃仁勳進一步指出，實用 AI 時代的降臨，直接催生了對「Token」的海量需求。

Token 原本是 AI 領域的純技術術語，如今已演變成 AI 產業衡量獲利與營收的核心計量單位。各大 AI 企業無不競相追求生成更多 Token、建設更多「AI 工廠」，而這也是台灣算力需求急遽攀升、相關硬體生態業者股價持續強勁的根本動因。

他更直言，未來職場的競爭維度將出現根本性轉變：衡量個人產出的標準，將從過去的「工作量」（寫了多少程式碼、做了多少方案），轉向「Token 效率」，即「你每天能透過 AI 生成多少 Token？」、「你的 Token 產出成本是多少？」

黃仁勳強調：「你不會被 AI 取代，但你可能會被那些精通使用 AI 的人替換。」

分析指出，這就像當年 Excel 普及的歷史：會用 Excel 的人取代了只懂手寫報表的人；未來，能熟練運用 AI 代理、產出更多 Token 的人，自然也將取代只靠手動作業的人。

AI 代理如何運作：理解、觀察、推理、行動

在技術層面，黃仁勳詳細闡述了 AI 代理的運作原理。

他表示，計算模式已發生根本性革命：過去是在作業系統中執行應用程式與程式碼，而今天的新模式，是在「容器框架」中運行由一個或多個大型語言模型（LLM）構成的 AI 代理。

當接收到輸入指令後，AI 代理將完成「理解→觀察→推理→行動」的完整流程，並能調用試算表、網頁瀏覽器、資料處理引擎等各類工具。

整個過程由軟體統一編排，框架負責路由資訊、處理上下文、感知現狀、進行推理並制定執行計畫。

黃仁勳表示，這正是 AI 代理的核心運作邏輯。系統會像人類一樣，同時管理短期與長期記憶，因此如何有效儲存、檢索與調度資訊，已成為 AI 代理架構中的關鍵能力。

在這套新架構下，大型語言模型（LLM）負責理解、推理與決策，而外層框架則扮演類似作業系統的角色，負責協調記憶體、工具以及各種功能模組，使整個系統能夠順暢運作。

黃仁勳指出，這代表 AI 發展的重要里程碑。隨著新一代大型語言模型在推理、規劃以及工具使用等能力上持續進步，再結合記憶體管理與工具編排機制，AI 已能完成過去難以實現的複雜任務。

傳統電腦使用者必須開啟應用程式，透過操作介面逐步完成工作；未來則只需向 AI 描述目標與需求，系統便能自行撰寫程式、調用工具並產生最終成果。

黃仁勳認為，這將成為下一代電腦的主要運作模式，也是 AI 代理發展的終極方向。經過近兩年的投入與開發，相關技術如今已從概念驗證逐步走向實際應用。

企業 IT 面臨全面重構：從管人到管代理

黃仁勳警告，AI 代理時代對企業 IT 架構構成前所未有的挑戰。過去的企業 IT 系統以「人」為核心設計，著重讓員工安全高效地使用工具；但未來企業內部運行的，不只是人，還有成百上千個自主運作的代理。

這些代理將存取公司核心財務數據與客戶敏感資訊、執行程式碼、對接外部系統，甚至代為發送電子郵件、簽署合約，而現有的安全、權限與稽核體系，根本不足以因應這樣的挑戰。

他特別指出，AI 代理運作的時間尺度與人類截然不同：「AI 代理是沒有耐性的，他們生活的世界不以秒計算，是以奈秒計算。」

正因如此，輝達在本次演講中一口氣發布了一整套代理基礎設施，包括

Vera CPU（88 核心，專為代理設計）、

BlueField-4 STX（硬體層安全隔離）、

OpenShell（Agent 沙箱環境），

以及 CUDA-X Agent Skills（代理調用 GPU 加速函式庫的介面）。

他更直截了當地說：「每家公司內部都將有 AI 代理在運行，他們會意識到，AI 代理將需要自己的作業系統。」而那些以為完成資訊化建設就一勞永逸的企業，可能面臨的是整套 IT 架構淪為「空架子」的風險。

黃仁勳舉了一個具體例子：Cadence 的驗證代理已經證明：晶片驗證週期提升了 40 倍。不是快了一點，是快了一個數量級。

PC 迎來 40 年最大變革：從個人電腦到家庭 AI 超級電腦

在演講中，黃仁勳也掀起了對個人電腦的革命性宣言。

輝達發布的 RTX Spark 晶片搭載 Blackwell GPU 與 20 核 Grace CPU、128GB 統一記憶體、FP4 算力達 1 Petaflop，可在本地端執行高達 1,200 億參數的大型語言模型，採台積電 (2330-TW) 3 奈米製程，電晶體數量達 700 億顆。

過去的 PC 是作業系統加應用程式的組合，使用者靠滑鼠鍵盤操控；而新一代 PC 則是在傳統作業系統之上，疊加大型語言模型與代理執行階段系統，使用者只需用自然語言與電腦對話，電腦便能跨檔案、跨應用自主完成任務。

黃仁勳以智慧型手機的誕生作比：15 到 20 年前，電話是用來通話的工具；如今，你幾乎用手機做所有事，唯一不用它做的，反而是打電話。

他說：「就像十年前我們重新定義了手機，從今天起，PC 的意義徹底變了。」

他更大膽預言，未來家庭中將出現「AI 超級電腦」：「就像現在許多家庭擁有家庭影院或洗碗機一樣，總有一天你的家裡會有一台 AI 超級電腦，它運行著你所有的代理和助手，一直為你處理各種事情。」

他形容，這台電腦最終將更像電影中的 R2-D2 或 C-3PO，而非一台傳統意義上的個人電腦，就像家中的「數位管家」一樣。

今年秋天，戴爾科技 (DELL-US) 、聯想 (03396-HK) 、惠普 (HPQ-US) 、華碩 (2357-TW) 、微軟 (MSFT-US) Surface 等品牌將推出逾 30 款相關筆記型電腦及 10 款桌上型電腦，Adobe(ADBE-US) 也已從頭重構 Photoshop 與 Premiere，效能翻倍，而全球已有逾 100 家廠商投入適配。

總的來說，隨著 AI 代理技術逐步成熟，科技產業人士認為，今年秋季上市的新一代 AI PC，可能將成為個人電腦發展史上的重要分水嶺，其影響力甚至可與過去數十年的運算平台變革相提並論。