〈焦點股〉光寶科AI營收占比衝刺30% 連飆兩根漲停衝破240元大關

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-12 10:19

電源供應廠光寶科 (2301-TW) 受惠 AI 電能管理系統需求噴發，市場對 AI 電源與能源基建布局的高度期待，今 (12) 日再度強勢攻上漲停價 246 元，已連續兩日攻上漲停板，近四個交易日累計漲幅突破 30%。

〈焦點股〉光寶科AI營收佔比衝刺30% 連飆兩根漲停股價衝破240元大關。(圖：shutterstock)

針對產業展望，光寶科 (2301-TW) 預計今年 AI 相關產品佔整體營收比重，將從去年的 20% 大幅提升至 30% 。去年 AI 業務營收年增達七成，管理層看好今年在基期墊高下仍能維持五成以上的成長動能，成優化獲利結構的關鍵 。

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下半年營運動能將明顯強於上半年，主要因為多項高單價新品陸續登場 。其中 110kW 高功率電源櫃進展順利，預計將於 6 月正式進入量產階段，全力鎖定新一代 AI 應用場景需求 。