〈COMPUTEX〉從象山到矽島 陳立武憶李國鼎拉近與台灣距離
鉅亨網記者魏志豪 台北
英特爾 (INTC-US) 執行長陳立武今 (2) 日於 COMPUTEX 發表演講，不僅以中文作為開場，也講述自身昨晚攀爬象山的經驗，更鼓勵大家都應該前往並欣賞美景，進一步拉近與台灣的距離，同時也道出台灣是如何在前總統府資政李國鼎的支持下逐步成為「矽島」，而自己在當中扮演的角色。
陳立武強調，台灣 PC 生態系在英特爾過去成長與成功過程中扮演關鍵角色，雙方合作關係延續 40 年，未來仍將持續深化。他自從接任英特爾執行長後，首要任務就是讓公司重新聚焦核心，回到工程導向的本質，並以執行力推動公司轉型。
陳立武指出，近 60 年前，一群優秀且充滿企圖心的工程師與創投家，包括 Arthur Robb、Don Valentine 等人，並創立英特爾、蘋果等企業，推動人類歷史上重要的經濟發展節點，也形塑後來所謂的「矽谷」(Silicon Vaalley)。而在太平洋的另一端，台灣半導體產業也以相同的雄心與思維，逐步打造出今日的「矽島」(Silicon Island)。
陳立武回憶，自己 40 年前即有幸參與台灣半導體產業發展。當年李國鼎邀請他來台，協助將創投概念引進台灣。陳立武表示，當時創投對台灣而言仍是全新概念，投資人將資金交給專業團隊運用，投資成功後分享獲利，但不必同比例承擔虧損，這樣的模式在當時相當獨特，引發全場大笑。
他進一步說，在李國鼎與開發基金協助下，他成立創投基金；同一時期，張忠謀也自德州儀器返台，並創立台積電。陳立武表示，自己見證並參與新竹科學園區及台灣半導體產業基礎的形成，也因此深刻理解台灣從 OEM、ODM，到設計、製造完整供應鏈所帶來的優勢。
陳立武表示，台灣完整的 PC 與半導體生態系，對英特爾發展具有重要意義。去年他也曾來台慶祝英特爾在台 40 週年，並感謝台灣供應商、合作夥伴與客戶過去 40 年來的支持。他強調，英特爾與台灣夥伴的合作關係逐年深化，也一年比一年更緊密。
談及接任英特爾執行長後的改革方向，陳立武表示，自己擔任英特爾執行長已約 14 個月，或許也是第一位會說中文的英特爾執行長。他形容，部分台灣客戶認為，一位執行長能與他們用中文交流、甚至一同喝酒，是很不尋常的事，但他強調，自己本來就是這個產業社群的一份子。
陳立武指出，執行力始終是他最重視的事情。為了讓英特爾重新站穩腳步，公司必須把焦點帶回核心，而英特爾本質上就是一家工程公司。因此，他上任第一天起，就決定讓所有工程團隊直接向他彙報，以便更深入掌握工程進展，並推動工程成功。
陳立武強調，客戶與合作夥伴已經開始看見英特爾的轉變，但這只是開始。他表示，英特爾前方仍有很長一段旅程，眼前機會也非常龐大，接下來公司的任務就是保持專注、確實執行，並交出成果。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈COMPUTEX〉黃仁勳：AI熱潮下供應仍受限 N2X、N3X正在開發中
- 〈COMPUTEX〉貿聯光通產品需求強勁將擴產數倍 CPO布局進度略優預期
- 〈COMPUTEX〉貿協：科技巨頭齊聚讓台北成全球AI核心 COMPUTEX規模創史上最大
- 黃仁勳：盡可能給員工最高薪資 AI威脅就業論「完全是無稽之談」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇