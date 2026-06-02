台北國際電腦展 (COMPUTEX) 今 (2) 日登場，台股早盤一度挑戰 46000 大關後回落，盤中上沖下洗，收盤則上漲 219.04 點或 0.48%，收 45557.31 點創收盤新高，成交金額增至 1.6 兆元。

台積電 (2330-TW) 今日上漲 25 元或 1%，收 2380 元。黃仁勳在 COMPUTEX 演說中表示，輝達正試圖重新定義個人電腦，未來電腦將成為隨時運行的人工智慧 (AI) 代理系統，激勵代工族群續攻，鴻海 (2317-TW) 漲 2.7%、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 漲停，廣達 (2382-TW) 及和碩 (4938-TW) 均漲逾 7%，華碩 (2357-TW) 也漲停。