鉅亨網記者彭昱文 台北
台北國際電腦展 (COMPUTEX) 今 (2) 日登場，台股早盤一度挑戰 46000 大關後回落，盤中上沖下洗，收盤則上漲 219.04 點或 0.48%，收 45557.31 點創收盤新高，成交金額增至 1.6 兆元。
台積電 (2330-TW) 今日上漲 25 元或 1%，收 2380 元。黃仁勳在 COMPUTEX 演說中表示，輝達正試圖重新定義個人電腦，未來電腦將成為隨時運行的人工智慧 (AI) 代理系統，激勵代工族群續攻，鴻海 (2317-TW) 漲 2.7%、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 漲停，廣達 (2382-TW) 及和碩 (4938-TW) 均漲逾 7%，華碩 (2357-TW) 也漲停。
記憶體表現同樣強勢，華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 雙雙亮燈漲停，旺宏 (2337-TW) 也漲 7%，被動元件族群開低走高，華新科 (2492-TW) 從跌停拉至近漲停，國巨 *(2327-TW) 也翻紅收漲 7%。
不過，ABF 三雄今日走弱，欣興 (3037-TW) 跌 7%，跌落千元大關，南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 均跌 4%，PCB 相關表現同樣弱勢，臻鼎 - KY(4958-TW)、台玻 (1802-TW) 跌半根停板，台光電 (2383-TW) 跌 4%。
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